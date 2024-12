Deel dit: Share App Mail Tweet

Officieel! Honda, Nissan en Mitsubishi praten over fusie

Honda, Nissan en Mitsubishi hebben bevestigd dat ze willen samengaan. Door de combinatie van de drie ontstaat de op twee na grootste autofabrikant ter wereld, na Toyota en Volkswagen.

De bestuursvoorzitters van Honda, Nissan en Mitsubishi hebben samen een persconferentie gehouden. “De opkomst van Chinese merken en andere nieuwe spelers heeft de auto-industrie enorm veranderd”, zei Honda-baas Toshihiro Mibe. “We moeten zorgen dat we met ze kunnen concurreren, anders worden we verslagen.”

Nieuwe holding in 2026

Het doel van Honda en Nissan is om in juni 2025 tot een overeenkomst te komen en een jaar later een holding op te zetten. Op dat moment worden beide bedrijven van de beurs gehaald om plaats te maken voor de nieuwe entiteit.

Deelname Mitsubishi

Honda heeft een beurswaarde van zo’n 38 miljard euro. Nissan zit op bijna 10 miljard euro. Of het kleine Mitsubishi deel kan gaan uitmaken van het fusiebedrijf wordt nog onderzocht, maar de intentie is er in ieder geval.

Honda met meeste zetels

Honda wordt de dominante partij in de samenwerking met Nissan en krijgt de meeste zetels in het bestuur van de nieuwe holding. Afgelopen maand kondigde Nissan een verregaande reorganisatie aan, waarbij negenduizend banen sneuvelen. De fabrikant zag zijn winst in het eerste halfjaar van 2024 met 90 procent (!) dalen.

Last van Chinese concurrentie

Ook de inkomsten van Honda zijn slechter dan verwacht, wat vooral komt door tegenvallende verkopen in China. Alle buitenlandse producenten hebben daar last van. Chinese merken kunnen hun auto’s voor lagere prijzen in de markt zetten en zitten vol innovatieve techniek.

De fusie moet Honda en Nissan schaalvoordelen opleveren, ook op het gebied van productontwikkeling. Eerder dit jaar hebben de merken al een overeenkomst op dat gebied getekend, waarbij ook Mitsubishi aansluit.

Renault Nissan Mitsubishi Alliantie

Nissan maakt nu nog deel uit van de Renault Nissan Mitsubishi Alliantie. Renault zegt geen probleem te hebben met het vertrek van zijn partner. Het Franse concern heeft 36 procent van de aandelen Nissan in handen en wilde dat al terugbrengen tot 15 procent.