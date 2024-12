Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare Chinese EV komt naar Nederland en kan batterijwisselen

Wat gebeurt er met een Honda e als je hem in radioactief water laat zakken? Dan komt-ie eruit met zes ogen, een 92 liter grote frunk en heet-ie opeens Firefly.

Firefly is een submerk van het Chinese Nio. Het gaat zich naar eigen zeggen richten op luxe, compacte EV’s. Hoe dit vierdeurs hatchbackje heet, heeft Firefly niet bekendgemaakt, maar wel dat hij zijn pijlen gaat richten op de elektrische Mini Cooper en Smart #1.

Firefly bedoeld voor Europa

Nio heeft de Firefly afgelopen weekend in China onthuld, maar is vooralsnog niet scheutig met details. Naar verluidt volgt de volledig onthulling in de lente van 2025 in Europa. Het merk Firefly is met name bedoeld voor de Europese markt.

Accuwisselen bij swapstations

Hij kan maximaal 1250 liter aan bagage meenemen, heeft een opvallend grote frunk van 92 liter en zal zowaar kunnen batterijwisselen. Met andere woorden, hij is te bestellen met Battery as a Service, waarbij de aanschafprijs lager is, maar je een vast bedrag per maand betaalt voor de huur van de batterij.

Die kan gewoon worden opgeladen aan een laadpaal, maar kan ook worden gewisseld bij een van de swapstations van Nio, waarvan er op dit moment tien in Nederland zijn. Het wisselen van een accu duurt maximaal vijf minuten.

In China te koop vanaf 20.000 euro

De specificaties van de Firefly zijn nog niet bekend, maar in China is hij alvast te reserveren voor minder dan 20.000 euro. Naar schatting komt daar in Europa zo’n 10.000 euro bij. Al hangt dat natuurlijk af van het feit of je de auto mét of zonder batterij aanschaft.

Nio was van plan om Firefly eerst in Europa te introduceren en later pas op de thuismarkt. Die strategie is omgegooid door de extra importheffingen, waar Chinese autofabrikanten sinds dit jaar in Europa mee te maken hebben.