Welke EV-merken, behalve Nio, passen ook accuwisseltechniek?

Nio’s unique selling point is zijn accuwisseltechniek. Toen Autovisie de Nio ET5 Touring als duurtester had, hebben we deze battery swaps meerdere malen geprobeerd, met wisselend succes.

Met een lege accu arriveren bij een wisselstation en vijf minuten later zit er een andere, volle accu onder je Nio. Zo hoef je nooit lang te wachten bij de laadpaal. Dat is het idee. Maar zijn er meer merken die hiermee experimenteren?

Nio enige automerk met wisselaccu’s op grote schaal

Nio is nog steeds het enige Chinese automerk dat op grote schaal een accuwisselsysteem toepast. Veel andere merken hebben de technologie bekeken en getest, maar zonder serieus resultaat.

Chinese taxibedrijven gebruiken accuwisseltechniek

Wel zijn in China op regionaal niveau veel taxibedrijven actief die werken met verwisselbare accu’s. In grote steden, zoals in de hoofdstad Beijing, rijdt het grootste deel van de taxivloot met wisselaccu’s met een bereik van 250 kilometer, een wissel duurt twee minuten. Deze wisseltaxi’s zijn echter niet te koop voor de gewone consument.

DiDi, het grootste ride-hailing bedrijf van China, werkt aan een eigen battery-swap auto en werkt samen met CATL aan de bouw van een wisselnetwerk zoals Nio dat al heeft.

Accu uit een automaat

Sinds kort bestaan er in diverse Chinese steden ook wisselsystemen voor elektrische scooters, waar gebruikers een nieuwe accu uit een automaat kunnen trekken. Dit kost minder dan een minuut.

Deze tekst maakt deel uit van een grotere analyse uit het Autovisie Magazine, waarin China-expert Tycho de Feijter de Chinese automarkt duidt.