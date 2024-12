Deel dit: Share App Mail Tweet

Modern en geweldig sportwagentje is nu betaalbare occasion

Met de GT86 bood Toyota een leuk sturend en fraai ogend sportwagentje voor een schappelijke prijs. Nou ja, in de BPM-hel die zich Nederland noemt, viel dat laatste wel mee. Maar hoeveel kost een Toyota GT86 nu, ruim 12 jaar na de marktlancering, als occasion?

In de zomer van 2012 verscheen de Toyota GT86 in de showroom. De vanafprijs bedroeg net geen 40 mille; zo’n 10.000 euro meer dan onze oosterburen ervoor moesten betalen. Dat heeft alles van doen met de motor die je in de neus van de occasion treft.

Toyota GT86-occasion als betaalbare sportcoupé

Open je de motorkap, dan zie je een 2,0-liter boxerviercilinder. Een atmosferische motor die een beschaafde 200 pk en 205 Nm koppel levert, maar daarbij wel de nodige emissiegassen uitstoot. Tja, dan ben je in Nederland natuurlijk aan de beurt. Toen het model een aantal jaar geleden uit productie ging, lag de basisprijs zelfs rond de 60.000 euro.

Op de occasionmarkt kom je de sportcoupé nu gelukkig voor veel minder geld tegen. Helaas is het aanbod is met slechts zes exemplaren op verkoopsite Gaspedaal.nl beperkt. Prijzen beginnen bij iets minder dan 23.000 euro voor een vroeg model, tot een kleine 30.000 euro voor een exemplaar uit 2018. De auto werd ook geleverd als Subaru BRZ (en in Amerika als Scion FR-S), waar er vijf van te koop staan. Prijzen hiervan beginnen bij 18.000 euro. De meeste hebben de zestraps handbak en niet de zestraps automaat.

Toyota GT86 als geweldige duurtestauto

Voor dat geld krijg je een onwijs leuk sportwagentje, zo ontdekte Autovisie al tijdens de eerste test. We waren zó onder de indruk, dat we de funauto zelfs enkele maanden in de duurtestgarage hebben geparkeerd. Daar heeft-ie overigens maar weinig gestaan, want we zaten het liefst zo veel mogelijk achter het stuur. “Het was dé revelatie van 2012”, viel te lezen in ons eindverslag.

“De sportcoupé van Toyota bleef steeds maar weer opnieuw boeien”, schreven we. “Hij is toegankelijk, vriendelijk op de limiet en zeer communicatief.” Het enige nadeel dat we ontdekten bij de Toyota GT86, is zijn relatief beperkte vermogen dat pas hoog in de toeren vrijkomt. Het goede onderstel zou veel meer aankunnen. Zo’n 50 pk en 50 Nm erbij zou ideaal zijn. “Bovendien zou dit zorgen voor nog meer rijplezier, omdat de gripgrens makkelijker kan worden bepaald.”

Buiten dat en het feit dat de Toyota GT86 op de snelweg behoorlijk luidruchtig is, waren we louter positief over de sportcoupé. Hoewel zijn voorkeur uitgaat naar de duurdere Euro98-brandstof, viel het gemiddeld verbruik van 1 op 11,5 gedurende onze testmaanden gelukkig mee.

Aandachtspunten

Bij aankoop van een Toyota GT86-occasion moet je waakzaam zijn voor een aantal zaken. Met een sportcoupé wordt over het algemeen sportiever gereden dan met de Yaris van je buurvrouw. Check daarom goed op oude schades. Ook komt af en toe condensvorming in de achterlichten voor. Luister daarnaast goed naar bijgeluiden uit de motor, transmissie en het in Nederland standaard geleverde sperdifferentieel. Nog slimmer is het om voor een eventuele proefrit onze Koopwijzer door te lezen.