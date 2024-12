Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vier klassiekers en youngtimers gaan meer waard worden

Wanneer zijn klassiekers op hun goedkoopst en is het tijd om in te stappen? Wij zijn altijd te laat, dus misschien moeten we naar Hagerty luisteren, dat net zijn jaarlijkse Bull Market List heeft gepubliceerd.

Toegegeven, de lijst is een beetje Amerikaans georiënteerd, met klassiekers als de Ford Bronco II en de Dodge Magnum SRT-8, maar er zitten genoeg voor ons interessante auto’s in.

Klassiekers die meer waard worden

De Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Hagerty publiceert ieder jaar zijn Bull Market List. Eigenlijk zouden ze eens een wrap-up moeten doen en kijken of de voorspellingen zijn uitgekomen. Worden de vier klassiekers en youngtimers hieronder echt meer waard? We gaan het over een paar jaar zien.

Volvo P1800 (1961 – 1972)

Voordat Roger Moore in de rol van James Bond kroop, was hij The Saint en reed hij Volvo. En wat goed genoeg is voor The Big Knit, zoals zijn bijnaam luidt, is goed genoeg voor ons.

Ook omdat de P1800 een werkelijk prachtige auto is om te zien. Dat-ie betrouwbaar is, bewees een Amerikaanse eigenaar, die er tussen 1967 en 1998 ruim 2,7 miljoen kilometer mee reed.

Mini Cooper S (2002 – 2006)

De eerste generatie Mini Cooper S zou je alleen al om het geluid kopen. Want dat zijn 1,6-liter viercilinder wordt aangejaagd door een enthousiast compressortje kun je onderweg niet missen.

De Cooper S jankt in 7,2 seconden naar 100 km/h, wat vandaag de dag nog steeds vlot is. En natuurlijk ga je niet voor de automaat, maar voor de versie met handbak.

Honda Prelude (1997 – 2001)

Stiekem is de Prelude gewoon een erg fraaie coupé, met cleane lijnen, een gestrekt profiel en een karakteristieke neus. Echt een van de toekomstige klassiekers.

Hij profiteert bovendien van Honda’s bekende bouwkwaliteit en een heuse 2,2-liter VTEC-motor, die zijn vermogen van 200 pk pas bij 7.000 tpm vrijgeeft. Helaas is het inmiddels wel een uitdaging geworden om een mooi exemplaar te vinden.

DeLorean DMC-12 (1981 – 1983)

‘Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine… out of a DeLorean?’ Als je die uitspraak van Marty McFly niet tot in den treure van omstanders wil horen, dan moet je geen DeLorean aanschaffen.

De DMC-12 is ontegenzeggelijk cool, maar rijdt niet echt spectaculair. En misschien had Elon Musk er een les uit kunnen trekken: roestvaststaal is niet het beste materiaal voor een autokoets.