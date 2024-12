Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse luxe voor zeer weinig geld met deze prachtige occasion

De BMW 5-Serie en Mercedes-Benz E-Klasse zijn geijkte keuzes voor mensen die zoeken naar een premiumsedan. Maar ook de Japanners hadden allerlei leuks te bieden: denk aan de Mazda Xedos 9. Deze luxewagen pik je nu voor een prikkie op als occasion.

Lexus, Infiniti en Acura zijn de op zichzelf staande luxemerken van Toyota, Nissan en Honda. Xedos werd begin jaren negentig in Nederland geïntroduceerd als premiummerk van Mazda, maar was eigenlijk slechts een luxelabel.

Mazda Xedos 9 als ondergewaardeerde luxesedan

De Mazda Xedos 9 heeft nooit een daverend succes mogen worden, maar de ingrediënten waren allerminst verkeerd. “Het model is ruim, ziet er chic uit, beschikt over uitmuntende rijeigenschappen en is rijkelijk voorzien van accessoires”, zo viel in 1993 te lezen in het Autovisie Magazine.

De Mazda Xedos 9-occasion die wij tegenkwamen op Gaspedaal.nl is onder meer voorzien van leren bekleding, cruise control, stoelverwarming, climate control en verwarmbare buitenspiegels. Niet gek voor zo’n oudje.

Occasion met romige V6

“De Mazda Xedos 9 wordt, zoals je dat van een auto mag verwachten in dit segment, voortbewogen door een zescilinder”, zo leest de eerste rijtest. Ah, die goede oude tijd. Het betreft in dit geval de 2,5-liter V6 die in dit exemplaar 164 pk levert.

Overigens merk je maar weinig van die zespitter, want in de auto is het muisstil. Zowel motorgeluid als windgeruis weet het interieur amper binnen te dringen. Tijdens de Autovisie-test uit de jaren negentig viel enkel het bandengeluid op.

Dit alles klinkt behoorlijk positief. Er is eigenlijk slechts één flink nadeel: het verbruik. “De gunstigste waarde lag rond de 1 op 8,4. Een verbruik dat we met zeer veel pijn en moeite wisten te realiseren”, leest het. De meest ongunstige meting van de V6 met viertraps automaat bedroeg destijds 1 op 6,7. Oei, dat is een tegenvaller.

Prijs van de Mazda Xedos 9-occasion

Voordeel is dat je niet diep in de buidel hoeft te tasten om een Mazda Xedos 9-occasion aan te schaffen. Op Gaspedaal.nl staan momenteel slechts vier occasions te koop, waarvan de duurste het in dit artikel uitgelichte exemplaar is. Daaraan hangt nog altijd een uitermate bescheiden prijskaartje aan van 3.950 euro. De auto is origineel Nederlands en heeft met een tellerstand van nog geen 164.000 kilometer het minste van de vier occasions gelopen.