Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen zin in Love Actually? Deze 5 autofilms kijk je tijdens Kerst

In de laatste twee weken van het jaar worden er volop kerstfilms uitgezonden op tv. We snappen dat je niet voor de zoveelste keer Home Alone en Love Actually wil zien. Kijk liever een van deze vijf geweldige autofilms.

Dat is weer eens wat anders dan die kleffe kerstklassiekers waar je vriendin, moeder en zus zo gek op zijn. Dus claim de tv en zet lekker een van deze heerlijke autofilms op.

Vijf autofilms om te kijken tijdens Kerst

En geen zorgen, we hebben ons er niet makkelijk van afgebracht door de simpelweg de hele Fast & Furious-reeks hier neer te plempen. Dat zijn tegenwoordig overigens meer actiefilms dan autofilms.

1. Gran Torino (2008)

Walt Kowalski, hoofdrolspeler in deze Amerikaanse dramafilm, wordt gespeeld door Clint Eastwood. Als norse Amerikaanse veteraan slijt hij zijn oude dag slijt in een buitenwijk van Detroit.

Hier wonen veel mensen van Koreaanse afkomst. De wijk wordt geteisterd door bendeoorlogen. Kowalski bezit een schitterende Ford Gran Torino Sport uit 1972. Deze auto speelt een grote rol in het verhaal.

2. Ford v Ferrari (2019)

Met de film Ford v Ferrari duiken we een stuk verder in de historie van Ford. In de periode van 1960 tot en met 1965 probeert Ford Ferrari te verslaan in de 24 uur van Le Mans, maar slaagt hier niet in. Daarom besluit Ford in 1966 alles op alles te zetten om deze prestigieuze langeafstandsrace te winnen.

Zo wordt auto-ontwerper Carroll Shelby ingeschakeld. Shelby haalt op zijn beurt de heetgebakerde coureur Ken Miles erbij. Samen bouwen ze een raceauto voor Ford om de strijd aan te gaan met het dominante Ferrari.

3. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Sean Boswell verhuist van Amerika naar Japan om daar bij zijn vader te gaan wonen. Eenmaal aangekomen in Tokyo, belandt hij al snel in de wereld van het driften.

Hoewel er in de latere films van de Fast & Furious-reeks steeds minder aandacht uitgaat naar de auto’s, geeft deze film veel aandacht naar de Japanse driftcultuur, zij het een beetje over de top.

4. Senna (2010)

Het Suzuka-circuit in Japan is al vele malen het strijdtoneel voor het Formule 1-kampioenschap geweest. Ook Ayrton Senna ging hier meerdere malen de strijd aan met zijn aartsrivaal Alain Prost. De documentaire Senna uit 2010 biedt een unieke inkijk in het leven van de drievoudig F1-kampioen.

Van zijn debuut in 1984, tot zijn tragische dood in 1994. Deze documentaire is een aanrader voor iedereen die benieuwd is naar de persoon Ayrton Senna en geïnteresseerd is in de historie van de Formule 1. Senna stal de harten van de Braziliaanse bevolking en wordt wereldwijd nog steeds beschouwt als een van de grootsten aller tijden.

5. Gone in 60 Seconds (2000)

Van het stelen van harten, naar het stelen van auto’s. De film Gone in 60 Seconds is een misdaadfilm waarin de hoofdrol gespeeld wordt door Nicolas Cage. Hij speelt Randall Raines, een ex-autodief die al een aantal jaren een rustig leven leidt. Doordat zijn broer zichzelf in de problemen werkt, wordt Randall gedwongen om zijn oude beroep weer op te pakken.

Om hem te redden krijgt Randall de opdracht om in één nacht, vijftig unieke auto’s te stelen. Als hem dit niet lukt, wordt zijn broer geliquideerd. Hij besluit om een team samen te stellen waarmee hij de klus gaat klaren. Om het overzichtelijker te maken geven ze elke auto een vrouwelijke bijnaam. De enorme variatie in auto’s maakt de film een aanrader voor de echte autoliefhebber.