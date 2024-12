Deel dit: Share App Mail Tweet

Na teambazen kiezen ook collega’s Verstappen tot beste coureur

Max Verstappen blijft in de prijzen vallen. Nadat de teambazen de wereldkampioen van Red Bull unaniem kozen tot beste coureur van dit jaar in de Formule 1, kreeg hij die titel ook van zijn collega’s. De Nederlander won de door de Formule 1 zelf uitgeschreven verkiezing met veruit de meeste stemmen. Acht coureurs plaatsten hem in hun lijstjes op de eerste plaats. Verstappen koos ervoor om zelf niet te stemmen.

Verstappen veroverde dit jaar voor de vierde keer de wereldtitel. Lando Norris, de Brit van McLaren die als tweede eindigde in het wereldkampioenschap, kwam ook als tweede uit de bus bij de verkiezing. De Monegask Charles Leclerc van Ferrari, de nummer 3 in de titelstrijd, eindigde ook als derde in de verkiezing.

De Formule 1 hield de verkiezing van beste coureur voor de zevende keer en Verstappen won de laatste vier keer bij zowel de teambazen als de coureurs. De tien teambazen gaven de Nederlander voor het eerst de maximale score van 250 punten.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, stond vorig jaar nog in de top 10, maar viel er dit jaar buiten. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zakte acht plaatsen. De Brit, die zijn laatste jaar bij Mercedes reed, werd vorig jaar nog tweede in de poll, dit jaar moet hij genoegen nemen met de tiende plaats. Ook Hamilton onthield zich van de stemming.

ANP