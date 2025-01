Deel dit: Share App Mail Tweet

Hè hè! Toyota heeft eindelijk door dat bZ4X een slechte naam is

Een typeaanduiding als Toyota bZ4X kunnen eigenlijk alleen Japanners bedenken. ‘bZ’ staat voor ‘beyond zero’, het getal 4 duidt de grootte van de auto aan en ‘X’ betekent ‘crossover’. Het is allemaal te bedacht en te slecht bekkend, snappen ze nu eindelijk ook bij Toyota.

Het merk heeft daarom besloten af te stappen van cijferlettercombinaties en voor toekomstige elektrische modellen oude namen van stal te halen, zoals bijvoorbeeld ook Ford en Renault doen. De nieuwe Toyota Urban Cruiser is er het eerste voorbeeld van.

Verzoek vanuit Europa aan Toyota

Andrea Carlucci, de Europese marketingdirecteur van Toyota, zei tegen Autocar dat het verzoek om echte namen “een duidelijk verzoek vanuit Europa” is. Volgens hem wordt het veel te onduidelijk voor de klant de ingezette bZ4X-naamgeving voortgezet zou worden.

In Azië levert Toyota bijvoorbeeld ook al de bZ3C en bZ3X, waarbij het getal aangeeft dat ze minder groot zijn dan de bZ4X en de ‘C’ in de eerste typeaanduiding staat voor ‘coupé’. En daar wordt het eigenlijk al verwarrend, want de bZ3C is gewoon een crossover, maar dan met een wat aflopende daklijn.

Honda e:NY1 krijgt andere naam

Uit de opmerkingen van Carlucci kunnen we opmaken dat de Japanse consument kennelijk weinig moeite heeft met onuitspreekbare, cryptische typeaanduidingen. Het is iets waar Japanse autofabrikanten zowat een monopolie op hebben.

Neem Honda, dat in Nederland de elektrische e:NY1 levert. Waarschijnlijk heeft het merk allerlei klachten gehad van Europese importeurs over de onuitspreekbare typeaanduiding, want inmiddels is duidelijk dat de cijferlettercombinatie dit jaar op de schop gaat.