Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto’s komen in 2025 nieuw op de markt (deel 5)

Fabrikanten hebben last van stagnerende EV-verkopen, maar op de introductieagenda is dat niet te zien. Ook in 2025 maken we kennis met de ene na de andere elektrische auto.

In deze artikelen lichten we uit welke nieuwe auto’s je dit jaar kan verwachten. De delen zijn op alfabetische volgorde.

Deze nieuwe auto’s komen in 2025 op de markt Renault

Rolls-Royce

Smart

Skoda

Subaru

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Xpeng

Zeekr

Renault

De Austral en Megane E-Tech krijgen een facelift, maar iedereen wacht vooral op de nieuwe 4. Renault heeft er een crossover van gemaakt. Eentje die in twee versies op de markt komt. De instapper heeft 122 pk en haalt op zijn 40 kWh-accu een bereik van 300 kilometer. Daarboven staat een variant met 150 pk en een 52 kWh-accu (range: 400 kilometer).

Snelladen gaat met 80 kW voor de 40 kWh-versie en 100 kW voor die met 52 kWh. Daarmee zit de accu in een halfuur weer voor tachtig procent vol. De Renault 4 is 4,14 meter lang en daarmee bijna 10 centimeter korter dan een Captur. Hij staat op het platform van de 5. Daarover gesproken: Renault heeft aangekondigd met een superdikke 5 Turbo te komen. Helaas pas in 2026. Hij is 500 pk sterk, sprint in 3,5 seconden naar 100 km/h en heeft een koolstofvezel carrosserie.

Rolls-Royce

De Ghost is licht gefacelift en daar blijft het voor 2025 bij. Al kan het altijd dat Rolls-Royce onverwacht een unieke coachbuilt dropt

Smart

Smart is Smart niet meer, zou je kunnen zeggen, en dat is maar goed ook. Het mini-merk was onder de paraplu van Mercedes decennialang verliesgevend, dus is het niet gek dat er een andere richting wordt gekozen. De #1 en #3 krijgen in 2025 gezelschap van de kloeke #5.

Met zijn lengte van 4,7 meter is hij maar liefst 27 centimeter langer dan de #3. Het topmodel van de #5-reeks heeft een vermogen van meer dan 500 pk. En dat in een Smartje…

Skoda

De Skoda Enyaq krijgt een facelift, maar nog belangrijker is de introductie van de Elroq. In feite is dat een Enyaq met een ingekorte achterkant. Vooralsnog is dat de meest compacte elektrische SUV in het leveringsprogramma van Skoda, totdat de Epiq komt.

Hij is 4,1 meter lang, heeft een bereik van ruim 400 kilometer en krijgt een vanafprijs van 25.000 euro. De Cupra Raval en Volkswagen ID.2 staan op dezelfde basis.

Subaru

Nog nét in 2024 staat de nieuwe Subaru Forester bij de Nederlandse dealers. Hij wordt aangedreven door dezelfde 2,0-liter boxermotor met mild-hybridetechniek als in zijn voorganger.

Het verschil is dat het vermogen is verlaagd van 150 naar 136 pk om de uitstoot enigszins te beperken. Voor de prijs maakt het weinig verschil. De Forester is duur en kost meer dan 70.000 euro.

Tesla

Geen Cybercab in 2025, wél een uitgebreide update voor de Tesla Model Y. Het vernieuwde model heeft als codenaam Juniper en krijgt een uiterlijk dat meer in lijn is met de huidige Model 3.

Zijn onderstel wordt comfortabeler en zijn interieur mooier afgewerkt. De richtingaanwijzers verhuizen naar de spaken van het stuurwiel.

Toyota

We kregen een klein déjà vu toen we de elektrische Toyota Urban Cruiser voor het eerst zagen. De elektrische cross-over is het broertje van de Suzuki e-Vitara en heeft eigenlijk alleen een andere neus. Ook de specificaties zijn hetzelfde.

Verder krijgt de Yaris een modeljaarupdate en wordt de Aygo X gefacelift. Spannend nieuws is er in de vorm van de nieuwe Celica, al zetten we daar een klein vraagteken bij. Toyota heeft de komst van de auto bevestigd, maar of het 2025 wordt of niet? De elektrische bZ3C en bZ3X halen dat wel.

Volkswagen

De compacte ID.2 komt in 2026 op de markt, maar we krijgen hem al dit jaar te zien. Het elektrische equivalent van de Polo staat op het MEB Entry-platform, net als de Cupra Raval en Skoda Epic, komt op een volle batterij zo’n 450 kilometer ver en heeft voorwielaandrijving.

Volkswagen introduceert ook een ID.2 GTI met 255 pk. Het instapmodel van de ID.2 krijgt een vanafprijs van 25.000 euro. In de komende maanden trekt Volkswagen ook het doek van de nieuwe T-Roc en gaat de zevenzits Tayron bij ons in de verkoop. De nieuwe plug-in hybride-SUV vervangt de Tiguan Allspace.

Volvo

De XC90 is gefacelift en de elektrische EX90 is eindelijk klaar voor uitlevering, dus maken ze zich bij Volvo op voor het volgende grote nieuws: de ES90. De vijf meter lange sedan is technisch verwant aan de EX90 en moet het de BMW i5 en Mercedes EQE moeilijk gaan maken.

Hij heeft waarschijnlijk een 100 kWh-batterij, waarop hij zo’n 600 kilometer ver komt. Reken op vermogens tussen de 279 en 517 pk.

Xpeng

In Parijs heeft Xpeng de P7+ voorgesteld, dus die zal wel de P7 aflossen. De P7+ heeft vrijwel dezelfde wielbasis, maar is 18 centimeter langer (nu 5 meter). Hij staat op het platform van de G6 en heeft gek genoeg LFP-accu’s, terwijl de P7 is voorzien van NMC-batterijen.

In China wordt de P7+ geleverd met 245 pk en 615 kilometer range. Er is ook een versie met 313 pk en 725 kilometer bereik.

Zeekr

Zeekr breidt zijn gamma in Nederland uit met de 7X. De elektro-SUV is 4,88 meter lang en deelt zijn platform met de Smart #5. Er zijn twee accuvarianten: 75 kWh (480 km range) en 100 kWh (615 km). Het vermogen is 421 pk, maar er is ook een 7X Performance met 639 pk. De 7X kan met maximaal 360 kW laden. Het model komt in de zomer.