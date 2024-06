Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruige UAZ-occasion koop je nu als capabele budget-offroader

Autovisie speurt geregeld de verkoopsites af op zoek naar bijzondere tweedehands auto’s. Bijzonder is deze UAZ Patriot-occasion zeker.

In het Nederlandse straatbeeld kom je talloze Duitse, Franse, Amerikaanse, Zweedse en nu ook Chinese auto’s tegen. Russische auto’s zijn – zeker gezien de huidige geopolitieke situatie – een zeldzaamheid. Gerrie, die recent schitterde in de Uw Garage-rubriek, heeft zelfs een Russische bolide die nog zeldzamer is dan de Bugatti Veyron.

UAZ Patriot als budget-offroader

Wil je ook een unieke occasion met Russische roots? Check dan deze UAZ Patriot. De budget-offroader vonden we in het Duitse Liebenau, een plaatsje tussen Hannover en Bremen in. Hij staat al op Duitse kentekenplaten, wat het importproces moet vereenvoudigen.

(Afbeelding: Mobile.de / Autohaus Mahlstedt) (Afbeelding: Mobile.de / Autohaus Mahlstedt) (Afbeelding: Mobile.de / Autohaus Mahlstedt) (Afbeelding: Mobile.de / Autohaus Mahlstedt) (Afbeelding: Mobile.de / Autohaus Mahlstedt)

Onder de kap van de UAZ Patriot ligt een 2,7-liter viercilinder benzinemotor die zo’n 150 pk en 235 Nm koppel produceert. Via een automaatbak bereikt het vermogen twee of vier wielen. Wielen met flinke terreinbanden welteverstaan. Verder heeft de occasion een sperdifferentieel op de achteras en een low gearing-modus. Een echte offroader dus.

Het interieur van de UAZ oogt vrij simpel, maar is wel voorzien van stoelverwarming (ook op de tweede zitrij), stuurverwarming, parkeersensoren en een achteruitrijcamera.

Prijs van de Russische occasion

De UAZ Patriot komt uit 2021 en heeft sindsdien slechts 6.000 kilometer gereden. Nu staat hij als occasion in Duitsland te koop voor 31.980 euro. Dat is minder dan de nieuwe Dacia Duster 4×4 en Suzuki Jimny.