Waarom deze robothond en jouw nieuwe BMW gesnuffeld heeft

In welke autofabriek je ook komt, in de basis zien de grote hallen met robots en lopende banden er hetzelfde uit. Toch zal het even schrikken zijn als je onwetend de BMW-fabriek in het Britse Hams Hall inloopt. Hier snuffelen honden aan onderdelen van jouw nieuwe auto.

In de productiefaciliteit worden de drie- en viercilinder benzinemotoren en lossen onderdelen van krachtbronnen gebouwd. Er werken ruim 1.000 mensen.

Robothond in BMW-fabriek

En nu zijn daar dus een paar viervoetige werknemers bijgekomen, of heeft een robothond vier armen? De elektrische honden dragen de naam ‘spOTTO’ en ze hebben een belangrijke rol in de fabriek.

De naam ‘spOTTO’ komt van een van de oprichters van BMW, Gustav Otto en zijn zoon Nicolaus. De zoon van de BMW-oprichter vond de viertaktmotor uit.

De honden houden door middel van sensoren en camera’s van alles in de gaten. Ze kunnen (warmte) zien, horen en lopen en houden niet om de paar uur een koffiepauze. De robothonden kunnen zelfs probleemloos traplopen.

Het voordeel van de honden is, dat ze goed zijn in het opsporen over oververhitting of persluchtlekken. Hierdoor kunnen problemen in de fabriek voorkomen of vroeg gedetecteerd worden. Hierdoor wordt de fabriek niet alleen veiliger, maar wordt ook de efficiëntie verbeterd en eventuele tijdelijke sluiting voorkomen.

Hyundai-hond

De robothonden zijn gebouwd door Boston Dynamics. Dat bedrijf werd in 2020 door Hyundai gekocht. De robothond is overigens niet de enige bizarre creatie die het bedrijf maakt. Zo maakt het al robotsoldaten voor het Amerikaanse leger en andere lopende robots.