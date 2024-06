Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Mercedes E-Klasse (W213) prijzen, problemen en uitvoeringen

De Mercedes E-Klasse van de W213-generatie verpakt innovatieve techniek in een klassieke vorm.

Elegante vormgeving, zuinige aandrijftechniek en uitgebreide rijhulpsystemen zijn de belangrijkste ingrediënten van de Mercedes-Benz E-klasse van 2016. Daarnaast behoudt het model zijn vertrouwde kwaliteiten als comfortabele, ruime en ontspannen reisauto.

Carrosserie Mercedes E-Klasse

De E-klasse van 2016 krijgt de modelcode ‘213’ opgespeld. Hij deelt zijn modulaire MRA-platform met onder meer de C-klasse uit dezelfde bouwperiode. De 213-reeks is leverbaar als Limousine (W213), Estate (S213) en All-Terrain (X213), heeft een wielbasis van 2,93 meter en is ruim 4,9 meter lang.

📆Tijdlijn Voorjaar 2016 – E-Klasse sedan (W213), AMG E 43 Zomer 2016 – E-Klasse Estate (S213) Najaar 2016 – All-Terrain (X213), AMG E 63 2017 – AMG E 63 Estate, E-Klasse All-Terrain 4×4 22 studiemodel 2018 – Kleine facelift, zes-in-lijn motoren, AMG E53 2020 – Facelift, MBUX 2022 – AMG E 63 S Final Edition 2023 – Nieuwe E-Klasse (W214)

Er zijn verschillende uitvoeringen met een eenvoudige, klassieke, moderne of sportieve uitstraling. Alle varianten zijn herkenbaar aan de vorm en de indeling van de grille. Full-led-koplampen zijn standaard. Multibeam-led, een open dak of panoramadak en een elektrisch bedienbare achterklep zijn fabrieksopties.

In 2020 krijgt de E-klasse een facelift met een agressiever vooraanzicht in CLS-stijl. Bij de sedan maken de smalle achterlichten plaats voor brede exemplaren.

Interieur Mercedes E-Klasse

Het interieur is ruim, stil, elegant en mooi afgewerkt. Het basismodel heeft een analoog instrumentarium en een apart infotainmentscherm. Voor een moderne uitstraling zorgt de optionele ‘widescreen cockpit’, met twee 12,3-inch displays en instelbare meerkleurige sfeerverlichting. Nieuwe rijhulpsystemen maken deels autonoom rijden mogelijk, terwijl Pre-Safe en Car-to-X-technologie vroegtijdig voor gevaar waarschuwen.

De uitrusting begint met standaard stoelen met stof en loopt via comfortstoelen met leer door tot het AMG-sportinterieur. De optielijst is bijna S-klasse-waardig met onder meer actieve multi-contourstoelen, verwarmbare armsteunen(!), een interieurparfumeur, Burmester-audio en designo-maatwerk.

De facelift van 2020 brengt een nieuw stuurwiel, een opgefrist dashboard en MBUX-infotainment met augmented reality-navigatie en ‘Hey Mercedes’-spraakbediening. Sommige eigenaren klagen over rammeltjes en kraakjes vanuit het dashboard en de deurpanelen. Elektronicastoringen komen weleens voor en zijn meestal softwarematig te verhelpen.

Motor

Het motorengamma omvat direct ingespoten vier-, zes- en achtcilinder motoren met enkele of dubbele turbolader, aangevuld met plug-in hybrides en later mild-hybrides. Het benzine-aanbod begint met de E 200/E 250/E 350 (184-299 pk) en de plug-in hybride E 350 e/E 300 e (286-320 pk).

Onder de motorkap van de E 400/E 450/E 43 AMG ligt een zescilinder turbomotor (333-401 pk). De E 53 AMG heeft een zes-in-lijn met een turbolader en een elektrische compressor (435 pk). In de topmodellen E 63/E 63 S AMG ligt een biturbo 4.0 V8 (571-612 pk).

Op dieselgebied is er keuze uit de viercilinder E 200 d/E 220 d/E 300 d (150-245 pk) en de plug-in hybride viercilinder E 300 de (306 pk). De E 350 d heeft een 3.0 V6 (258 pk). Vanaf 2018 is er keuze uit de E 350 d/E 400 d met zes-in-lijn (286-340 pk).

Bij de benzinemotoren zijn inlaat- en injectorvervuiling potentiële aandachtspunten. Bij een gebruikte plug-in hybride is het verstandig om de conditie van het accupakket te laten controleren. Bij de 2.0 diesel kunnen de klepbediening en de distributieketting problemen geven. Andere dieselkwalen zijn haperende NOx-sensoren, waterpomplekkage en vervuilde emissiesystemen.

Transmissie

Afhankelijk van de uitvoering en de motorisering heeft de E-klasse achterwielaandrijving of 4Matic(+)-vierwielaandrijving. De benzine- en dieselmotoren, inclusief de hybrides en de E 43 AMG, zijn verbonden met een 9G-Tronic negentraps automaat met koppelomvormer. De E 200 is kortstondig met een handgeschakelde zesbak verkocht.

De E 53 AMG heeft een negentraps AMG Speedshift TCT 9G-automaat en de E 63 AMG heeft een negentraps AMG Speedshift MCT-automaat. De 9G-Tronic behoort soepel en snel op en terug te schakelen. Periodieke oliewissels houden de transmissie zo lang mogelijk gezond.

Wielophanging

De 213-reeks heeft een onafhankelijke multilink voor- en achterwielophanging. Het standaard onderstel heeft een comfortabele afstemming. Het 15 mm verlaagde Dynamic Body Control-onderstel heeft instelbare adaptieve schokdempers. Het beste van twee werelden biedt Air Body Control-luchtvering met traploze demping en automatische hoogteregeling.

De sportonderstellen van de Mercedes-AMG-versies maken ook gebruik van luchtvering en zijn, in vergelijking met veel andere supersedans, niet oncomfortabel stug of hard. Direct Steering ten slotte staat voor stuurbekrachtiging met variabele overbrenging.

Slijtage aan de wielophanging komt bij oplopende leeftijd en tellerstand weleens voor. Let bij auto’s met luchtvering op lekkende luchtbalgen en versleten luchtpompen.

Welke Mercedes E-Klasse moet ik hebben?

In Nederland is de E-klasse hoofdzakelijk met viercilinder benzine- en dieselmotoren verkocht. De instapmotoren presteren ruimschoots adequaat en de krachtigste viercilinders en de plug-in hybrides laten prestatietechnisch niets te wensen over. Voor een aantrekkelijk motorgeluid en superlatieve prestaties gaat er niets boven de zes- en achtcilinders.

Traditiegetrouw is het instapmodel van de E-klasse (wieldoppen, stof, airco) respectabel maar kaal. Op zijn best en op zijn modernst is de E-klasse als Avantgarde, Exclusive of AMG Line met de ‘widescreen cockpit’ en zo veel mogelijk actieve rijhulpsystemen. Voor infotainment-fijnproevers is het MBUX-systeem een betere keuze dan het prima werkende, maar verouderde Comand online-systeem.

Moet de Mercedes E-Klasse het worden?

In een wereld die wordt overspoeld door EV’s, cross-overs en SUV’s houdt de Mercedes-Benz E-klasse moedig stand. De bouwreeks van 2016 tot en met 2023 bedient behoudende klanten die (nog) geen behoefte hebben aan al te moderne fratsen onder de motorkap en in het interieur. Anderzijds is het, met de juiste aandrijflijn, de juiste opties en de juiste rijhulpsystemen, een vooruitstrevende auto die als occasion niet onderdoet voor nieuwe auto’s van menig ander merk.

In combinatie met de tijdloze vormgeving, de royale binnenruimte en de comfortabele rijeigenschappen heeft de 213-reeks iedereen wel iets te bieden. Mits de portemonnee voldoende is gevuld, want ook gebruikt is al dat moois niet goedkoop.

Pluspunten Mercedes E-Klasse

+ Fraaie vormgeving

+ Veel comfort

+ Innovatieve techniek

+ Ruim motorenaanbod

Minpunt Mercedes E-Klasse

– Ook gebruikt nog prijzig