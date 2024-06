Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Continental GT is de krachtigste Bentley ooit!

De 6.0 W12 is dood. In de vierde generatie Bentley Continental GT keert hij niet meer terug. Bentley moet een krachtig statement maken om het verdwijnen van de befaamde twaalfcilinder te verantwoorden. En dat doet het.

De Bentley Continental GT met twaalfcilinder past niet in de huidige tijdgeest en dat zal liefhebbers pijn doen. Om het leed te verzachten komt Bentley met een beresterke plug-in hybride-V8 als substituut. Bentley noemt de aandrijflijn Ultra Performance Hybrid. Niet zonder reden, want hij levert in 782 pk en 1.000 Nm in de Continental GT Speed. Voorheen topte de Speed op 659 pk en 900 Nm.

Is de Bentley Continental GT echt nieuw?

Bentley spreekt van een nieuwe Continental GT, maar technisch gezien is er eerder sprake van een ingrijpende facelift in combinatie met een nieuwe aandrijflijn en een doorontwikkeld onderstel. Hij staat op hetzelfde MSB-platform als voorheen, waarop ook de Porsche Panamera rolt. De exacte buitenmaten wijken nauwelijks af van die van de derde generatie en de wielbasis is zelfs identiek. Verder zijn de ruiten, de hoek van de raamstijlen, de portieren en de motorkap uitwisselbaar. De bumpers en de overige plaatwerkdelen zijn nieuw.

Veel lagere bpm

De nieuwe aandrijflijn van de Bentley Continental GT Speed is bekend uit onder meer de Porsche Panamera Turbo E-Hybrid. De vierliter-V8 met twee turbo’s komt tot 600 pk en 800 Nm, terwijl de elektromotor tussen de benzinemotor en de achttraps automaat met dubbele koppeling (van Porsche) is geplaatst. De e-motor levert 190 pk en 450 Nm, waarmee de 2.459 kg zware GT Speed (zo’n 200 kg zwaarder dan voorheen) tot een snelheid van 140 km/h elektrisch kan rijden.

Dat houdt hij op papier 80 kilometer vol dankzij een accupakket met een bruto capaciteit van 25,9 kWh, waardoor de CO2-uitstoot uitkomt op 36 g/km. Dat heeft in Nederland een gunstig effect op de prijsstelling, want de bpm zal veel lager liggen dan bij zijn bijna 400.000 euro kostende voorganger.

Dubbelrol

Wat de prijs ook gaat worden, de Bentley Continental GT Speed krijgt een arsenaal aan luxe en techniek aan boord om zijn dubbelrol te spelen. Als vanouds moet hij als een weelderige, luxe GT acteren, maar tegelijkertijd ook sportautoprestaties op de mat leggen. Daarom is hij uitgerust met tweekamer-luchtvering, adaptieve dempers, actieve stabilisatoren, vierwielsturing, variabele vierwielaandrijving, torque vectoring en een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel in de achteras. Concurrenten als de Aston Martin DB12 en Ferrari Roma zullen alle zeilen moeten bijzetten om in het spoor te blijven.

Je kunt hem overdreven hard een bocht in gooien, waarna hij de overtollige snelheid er gemoedelijk afschaaft. Dan wil hij namelijk door de massa over de voorwielen glijden, maar met het gaspedaal is dat op te vangen. Zolang je niet te paniekerig tegenstuurt en het gas erop houdt, staat het 4WD-systeem gave glijpartijen toe. Genoeg om de kick te geven dat je met bijna 2.500 kilogram aan het smijten bent.