Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 goedkope autootjes voor de beginnende bestuurder

Alle begin is moeilijk. Heb je net je rijbewijs gehaald, dan is je budget voor een eerste auto waarschijnlijk niet groot. Daarom kiezen wij drie goedkope autootjes, van maximaal 1000 euro, voor de beginnende bestuurder.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke van deze auto’s koop je voor maximaal 1000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie goedkope autootjes voor de beginnende bestuurder

Daewoo/Chevrolet Matix (2001 – 2010)

Fiat Panda (2003 – 2012)

Suzuki Alto (2002 – 2006)

Daewoo/Chevrolet Matiz (2001 – 2010)

Ja, deze is geleverd door twee merken, die al lang niet meer op de markt zijn. Toch verdient de leuke Matiz de aandacht. Met z’n vieren kun je er nèt in zitten. Het zitcomfort is niet overdadig en vooral op kruissnelheid knort de driecilinder er lustig op los. In stadsverkeer is hij natuurlijk als een vis in het water, lekker wendbaar en overzichtelijk. Als je niet alléén maar stadsverkeer rijdt, is zo’n beetje 1 op 15 het gemiddelde verbruik. Het feit dat het merk er niet meer is, drukt de prijs, dat is alleen maar gunstig. Er staan er best wat in het land, zoals de donkerblauwe ‘Style’ (2003, 103.000 km) bij een autobedrijf in Culemborg voor € 999.

Waar moet je op letten?

De Matiz is kwalitatief gewoon een heel goede auto. Het komt voor dat als de accu leeg is geweest, de auto z’n sleutel niet meer herkent. Die moet dan opnieuw worden ‘ingelezen’, maar de garage die de accu heeft vernieuwd kan dat ook. Als de centrale computer de sleutel helemaal niet meer ziet, dan wordt het wel een dure grap. Een motor die op twee cilinders loopt (niet doorrijden!) door een ‘plakkende’ injector is maar een kleinigheidje. Als de motor afslaat door beschadigde bedrading, dan volstaat een stukje tape.

Fiat Panda (2003 – 2012)

Deze generatie van de Panda is in verschillende opzichten een heel goede auto. Technisch zijn ze heel sterk en het zijn langlopers. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat hij lekker gemakkelijk rijdt en echt genoeg ruimte biedt voor vier volwassenen. Als je voor de eerste keer instapt, is het even wennen aan de versnellingspook die bijna òp het dashboard staat. Eenmaal gewend, werkt het prima. Dit model is er met keuze uit twee motoren: 1,1 en 1,2. Die laatste is later gekomen, is soepeler en zuiniger dan de 1,1. Reken maar op ongeveer 1 op 17. Bij een autobedrijf in Alphen a/d Rijn staat een lichtblauwe 1.2 ‘Class’ (2003, 197.000 km) voor € 999.

Waar moet je op letten?

Panda’s van deze generatie zijn kwalitatief steengoeie auto’s. De klachten die bij dit model bekend zijn, blijken kleinigheidjes. Denk aan een losgetrild hoofdrelais in de zekeringkast. Als je weet waar die zit, druk je ’m vast en het probleem is opgelost. Een losse massakabel betekent dat de auto ermee ophoudt, maar die kun je zo vastschroeven. In de stekker van de motormanagement-computer kan vocht doordringen. Dat is wel even gedoe en het kan zijn dat er een nieuwe stekker op moet. Ach… als dàt alles is?

Suzuki Alto (2002 – 2006)

Vele jaren lang waren de opeenvolgende generaties van de Alto absolute aanraders voor wie een compacte auto wilde. In de laagste prijsklasse is dat nog steeds zo. Oké, hij is minder ‘leuk’ dan de twee andere, maar kwalitatief ook echt heel sterk. De voorstoelen zijn wat vlak, maar de Alto rijdt uitgesproken gemakkelijk en in stadsverkeer blijkt hij enorm wendbaar en overzichtelijk. Op de snelweg heeft hij wel wat last van zijwind en spoorvorming. De Alto is destijds heel goed verkocht, dus er staan er nog volop te koop. Neem bijvoorbeeld die metallic rode GLS met mooie wielen (2004, 161.000 km) bij een autobedrijf in Heerhugowaard, voor op de kop af € 1.000!

Waar moet je op letten?

Japanse merken hebben niet voor niks een ijzersterke reputatie. Het gekke is dat dit ook geldt voor de types die helemaal niet in Japan zijn gemaakt, zoals deze Alto. Het gebeurt weleens dat de auto de sleutel niet herkent. Dat is wel op te lossen. Bij aankoop is het slim te kijken of de achterwiellagers veel speling hebben, die slijten opvallend snel. De achterwielophanging is kwetsbaar voor stoepranden en zo, de boel moet er natuurlijk wel recht onder zitten. Suzuki-onderdelen zijn relatief duur, want er is weinig vraag naar.

Welke van deze occasions wordt het?

Dat is nog niet zo simpel! Smaak mag best de doorslag geven. Vaak wordt de Alto dan wat saai gevonden, maar slecht is hij zeker niet. De Panda is leuker en wat ruimer, maar hoe belangrijk is dat? Wil je echt iets leuks, goeds en ànders? Kies lekker voor de Matiz!