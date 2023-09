Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto waarde – Wat is mijn auto waard?

Wat is mijn auto waard? Die vraag komt bovendrijven als je op het punt staat je trouwe vierwieler te verkopen. Maar hoe bepaal je die waarde eigenlijk?

Het helder hebben van de waarde van een auto is handig als je een occasion wilt kopen én als je van jouw eigen exemplaar af wilt. Er zijn verschillende manieren om te bepalen wat een tweedehands auto waard is.

Een auto is zoveel meer dan een hoop staal, rubber en kunststof. Veel eigenaren zijn gehecht aan hun trotse bezit. Een auto heeft een emotionele waarde. En die kan ook een rol spelen bij de verkoop ervan.

Misschien wil je die van jou niet voor een habbekrats weg doen en vraag je er liever meer voor. Dat kan, maar het is natuurlijk de vraag of andere mensen zo’n hoger bedrag voor jouw auto willen neertellen.

Dagwaarde

Een nieuwe auto heeft een cataloguswaarde, een nieuwprijs. Die waarde is meteen verdwenen als de eerste eigenaar de showroom uit rijdt en kilometers begint te maken.

Er zijn heel veel variabelen die invloed hebben op het verloop van de waardevermindering van een auto, de zogeheten afschrijving. De tellerstand is er één, maar ook de brandstofsoort, de hoeveelheid schade en de populariteit van het model spelen bijvoorbeeld mee.

De nieuwprijs minus de afschrijving noemen we de dagwaarde. Hoe hoog die waarde op dit moment is, kun je onder meer berekenen met een tool op de website van de ANWB.

Vervangingswaarde

Meestal is de vervangingswaarde van een auto zo’n 10 procent hoger dan de dagwaarde. Stel dat jouw auto wordt gestolen, dan kun je voor de dagwaarde vaak geen gelijkwaardige terugkopen.

Daarom keren verzekeringsmaatschappijen vaak de vervangingswaarde uit. Die houdt rekening met de winstmarge van een verkopende partij en is dus niet altijd eenvoudig te berekenen, helemaal bij oldtimers en zeldzame auto’s niet.

Inruilwaarde

Koop je een nieuwe of gebruikte auto bij een garage of dealer, dan wil dat bedrijf jouw eigen auto vaak wel van je overnemen. Daar krijg je dan een inruilwaarde voor.

Die is gebaseerd op de dagwaarde, maar afhankelijk van veel meer factoren. Hoeveel eigenaren heeft de auto gehad? Hoe is de staat? Welke opties zitten erop? Is de documentatie aanwezig en volledig? Is het model makkelijk door te verkopen? De verkoper calculeert dat allemaal in om de waarde te bepalen.

Taxatiewaarde

De taxatiewaarde kan alleen worden bepaald door een beëdigd taxateur. Die controleert de auto om de waarde te bepalen, bijvoorbeeld voor verkoop of de verzekering.

Een taxatie wordt over het algemeen niet gedaan voor een simpele middenklasser van een paar jaar oud, maar veelal gebruikt om de waarde van een speciale sportwagen of klassieker te bepalen. Een taxatierapport is maar een beperkte tijd geldig.