Deze occasion wil je: dit model sportwagen werd door James Bond als onderzeeër gebruikt

Sommige sportwagens vallen niet per se op door hun prestaties, maar vooral door hun uiterlijk. De wigvormige lijnen van de Lotus Turbo Esprit zijn daar een schoolvoorbeeld van. Nieuw was het een exotische en prijzige verschijning en als klassieke occasion geldt dat nog steeds.

De auto die op het witte doek vereeuwigd werd in de James Bond-film The Spy Who Loved Me is een Lotus Turbo Esprit van de derde generatie. In de video hierboven vertelt Sjoerd van Bilsen hoe de eerste generatie van deze occasion tot stand kwam.

Turbo als stap vooruit

In 1982 verscheen de Lotus Turbo Esprit en hij was een doorontwikkeling van de eerdere Esprit-modellen. Waar de eerste versies nog atmosferisch waren, kreeg deze uitvoering een turbo. Dat zorgde ervoor dat deze occasion ruim 50 pk extra aan boord had, vergeleken met zijn atmosferische Esprit-tijdgenoten.

Achterin de Lotus Turbo Esprit ligt een 2,2-liter viercilinder met drukvulling. Goed voor 213 pk en 270 Nm. In combinatie met een gewicht van 1.212 kilogram laat deze hoeveelheid kracht de occasion snel aanvoelen. De sprint naar 100 km/h duurt 5,7 seconden en de topsnelheid ligt op 245 km/h. Voor zijn tijd waren dat serieuze cijfers. Ook nu maakt het hem een vlotte auto. Latere Esprits kregen zelfs een V8. Hoe dat zit vertelt Sjoerd van Bilsen.

Rijden is waar de Lotus Turbo Esprit echt in uitblinkt. Het lage gewicht en de middenmotor zorgen voor een directe en scherpe wegligging. Elke stuurbeweging wordt meteen vertaald naar de weg. Dat maakt de occasion betrokken en leuk op bochtige wegen, maar vraagt ook aandacht van de bestuurder.

Het ontwerp van de Lotus Turbo Esprit is één van zijn grootste pluspunten. De scherpe lijnen van de wigvorm en lage neus geven de auto een uitgesproken klassieke uitstraling. Ook de klapkoplampen van de occasion geven hem een gedateerde, maar stijlvolle uitstraling. Binnenin is het juist minder indrukwekkend. De afwerking is simpel en de bediening is verouderd. Maar laat je een 40-jaar oude Esprit voor die laatste redenen staan?

Lotus Esprit als klassieke occasion

De Lotus Turbo Esprit is een zeldzame occasion, met een bijpassend prijskaartje. Momenteel staat er maar een exemplaar te koop: een wit model uit 1985, dat voor 79.650 euro wordt aangeboden in het Noord-Brabantse Fijnaart. Dat is een flink bedrag, maar vanwege zijn bouwjaar kun je hem wegenbelastingvrij als oldtimer rijden. Hij heeft verder maar 21.291 kilometer op de teller en volgens de advertentie een uitgebreide onderhoudsgeschiedenis.

Aandachtspunten van een gebruikte Lotus Esprit Turbo

Zoals bij veel klassieke sportwagens zijn er zaken om bij de Lotus Turbo Esprit rekening mee te houden. Zo is de carrosserie van polyester en kan dat niet roesten, maar dat geldt niet voor het chassis. Verder hebben de vroegste modeljaren nog een carburateur die in een luchtdichte kast zit. De afdichtingen hiervan kunnen uitdrogen, waardoor er brandstof op het hete motorblok kan lekken. Controleer dit kastje goed, want anders veroorzaakt het misschien een motorbrand.

Verder staan deze occasions er ook bekend om dat de aardepunten van de elektronica corroderen. Ook verdienen de staat van het uitlaatspruitstuk en de turbo extra aandacht. Je wil een sluitende onderhoudshistorie bij de Lotus Turbo Esprit zien voordat je hem koopt.