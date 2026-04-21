Deel dit: Share App Mail Tweet

Nepbrandstof bij tankstations: moet je oppassen als je benzine of diesel gaat tanken?

De prijzen van brandstof als benzine en diesel zijn hoog en dus ga je wellicht op zoek naar de goedkoopste pomp of rij je zelfs naar België of Duitsland. Volgens verschillende socialmediaberichten moet je bij onze oosterburen goed oppassen: er zou nepbrandstof in omloop zijn.

Het gaat om berichten waarin wordt beweerd dat benzine en diesel worden aangelengd met andere stoffen als water. Hierdoor wordt de literprijs lager, maar houd je minder actieradius over of kan je auto zelfs motorschade oplopen. Vooralsnog lijkt het enkel om Duitse berichten te gaan.

Is er echt nepbrandstof in Duitsland?

De Duitse automobilistenclub ADAC stelt direct dat hier geen bewijs voor is. Tegen het Duitse persbureau DPA zeggen ze: “Er zijn geen gevallen bekend waarbij enig vermoeden bestaat dat de brandstof is verdund.” Ook de Federale Vereniging van Onafhankelijke Tankstations en Onafhankelijke Duitse Aardoliehandelaren ziet geen enkel bewijs van nepbrandstof en er is nergens een toename in het aantal schadegevallen door brandstofkwaliteit te zien.

In Duitsland – en ook in Nederland – staan tankstations onder behoorlijk streng toezicht. Alleen al in de deelstaat Noordrijn-Westfalen worden jaarlijks zo’n 200 monsters genomen. Tot nu toe zijn er dit jaar geen onregelmatigheden in benzine of diesel gevonden.

Je kunt dus gewoon veilig in Duitsland en Nederland tanken. Verontreinigingen worden vaak snel ontdekt en die kans lijkt niet te zijn toegenomen sinds de stijging van de brandstofprijzen. Wel is het belangrijk om de juiste benzine te tanken.