Na ruim 20 jaar verruilde de Lotus Esprit plots zijn viercilinder voor een V8… Waarom?
Halverwege de jaren negentig wisselde Lotus van eigenaar, wat resulteerde in de lancering van de kekke Elise. Maar er volgde nog een belangrijke ontwikkeling in de historie van Lotus. De Esprit kreeg zijn langverwachte V8.
In de zomer van 1993 nam General Motors afscheid van Lotus, dat het enkele jaren daarvoor had ingelijfd. De Engelse sportwagenbouwer bracht het merk niet wat de Amerikanen ervan hadden verwacht, al was Lotus Engineering met zijn knappe koppen natuurlijk wel interessant voor de Amerikanen.
Nieuwe eigenaar
Echter, de vraag vanuit andere merken om de know-how van Lotus Engineering daalde, omdat de klanten bang waren dat hun kennis weer bij het toen o zo grote General Motors terechtkwam. Met een partij als de investeerders in Bugatti achter Lotus was die angst een stuk kleiner. Drijvende kracht achter die investeerdersgroep was Romano Artioli. Tezamen met gefortuneerde vrienden kocht hij Lotus.
Het eerste wat Artioli deed, is de productie van de door General Motors ontwikkelde en beëindigde Elan hervatten, zoals je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes hoort. Daarnaast introduceerde Romano Artioli een nieuwe productlijn, de kekke Elise. Dat model is nota bene vernoemd naar zijn kleindochter, al heet die dame Elisa. In 1995 werd de auto voorgesteld.
Lotus Esprit eindelijk met V8
Een andere belangrijke ontwikkeling werd in november 1993 opgestart. Het betreft een V8-motor voor de Lotus Esprit. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes hoor je alles over de ontwikkeling van die krachtbron. Hoe ging Lotus voor de krachtcentrale van start? Hoe werd het blok gedefinieerd? Was de Esprit het verwachte verkoopsucces? Op al deze vragen en meer geeft Sjoerd je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes antwoord.
In deze video meldt Sjoerd dat de betreffende Esprit een Final Edition is. Na de opname blijkt dat verkeerd gecommuniceerd te zijn. Het is echter wel een van de allerlaatste exemplaren, maar niet een uit de afscheidsreeks van 79 exemplaren. De verschillen zijn de stoelbekleding met diamondpatroon, pookknop en afwerking luchtroosters.
