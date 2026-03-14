Deze Japanse stadsauto is niet duur, extreem betrouwbaar en een heel praktische occasion

Niet iedereen zit te wachten op een crossover of hippe SUV. Als je voor 5.000 euro een compacte praktische occasion zoekt, kom je vaak uit bij kleine MPV’s of auto’s die daarop lijken. Ze zijn klein van buiten, maar hebben een flinke binnenruimte. We zetten drie bekende modellen uit de tweedehandsmarkt voor je op een rij.

Compacte occasion voor 5.000 euro

Honda Jazz (2008 – 2013)

De derde Honda Jazz is een ruimtewonder, bekend om zijn betrouwbaarheid. Als echte Honda stuurt en schakelt hij nauwkeurig. Ook is hij qua acceleratie sneller dan de andere twee en heeft hij een hogere topsnelheid. Verder is de Jazz met een officieel verbruik van 1 op 18,5 ook nog eens de zuinigste van deze drie occasions. Daarnaast is zijn draaicirkel (9,4 meter) het kleinst.

Er staan momenteel 31 occasions te koop, waarmee de Honda Jazz het kleinste aanbod van de drie heeft. Prijzen beginnen bij 2.960 euro, maar daarvoor krijg je natuurlijk geen mooi model. In het Zuid-Hollandse Ter Aar staat een 1.2 ‘Cool’ uit 2011 met 94.634 kilometer voor 4.944 euro.

Technische aandachtspunten

Bij deze auto’s is geen bekend zwak punt dat vaak voorkomt. Voorwaarde is wel dat het onderhoud op tijd is uitgevoerd. Controleer daarom of het onderhoudsboekje van de Honda Jazz altijd netjes is ingevuld. Als je verder bij de testrit geen gekke zaken tegenkomt, weet je bijna zeker dat je een betrouwbare occasion hebt gevonden.