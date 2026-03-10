Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze degelijke occasion is misschien niet de meest praktische MPV, maar wel één van de goedkopere

Niet iedereen zit te wachten op een crossover of hippe SUV. Als je voor 5.000 euro een compacte praktische occasion zoekt, kom je vaak bij kleine MPV’s of auto’s die daarop lijken uit. Ze zijn klein van buiten, maar hebben een flinke binnenruimte. We zetten drie bekende modellen uit de tweedehandsmarkt voor je op een rij.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopplatformen en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor 5.000 euro

We gaan deze week op zoek naar een compacte occasion voor 5.000 euro. Dat moet een degelijk model zijn, die ruim vanbinnen is. Geen zin in een Nissan Note? Afgelopen dinsdag en donderdag kwamen we met twee andere opties.

Nissan Note (2004 – 2013)

Van de eerste generatie Nissan Note staan er momenteel meer dan 160 occasions te koop; daarmee heeft hij met afstand het grootste tweedehandsaanbod van deze drie. Dat drukt de prijzen voor goed aangeklede modellen. Verder zijn vervangingsonderdelen bij de Note het goedkoopst. Achterin zit je iets ruimer dan in de Jazz en de achterbank is over een flinke afstand verschuifbaar.

Vanaf 949 euro kun je al een Nissan Note met een torenhoge tellerstand of schade vinden. Leg een paar duizend euro daarbij en je hebt een nette occasion. Een blauwe 1.4 ‘Acenta’ uit 2007 met 54.345 kilometer wordt bijvoorbeeld in het Zuid-Hollandse Ridderkerk aangeboden voor 4.250 euro.

Technische aandachtspunten van de Nissan Note

Controleer bij een gebruikte Nissan Note of de airconditioning goed werkt. De condensor hiervan is na verloop van tijd slijtagegevoelig. Let verder op rammels van draagarmen of stabilisatorstangen tijdens het rijden. Reparatie blijft bij occasions doorgaans onder de 500 euro. Flinke trillingen tijdens het rijden wijzen meestal op versleten motorsteunen; die kosten een paar honderd euro om te vervangen.

Welke occasion kun je het beste kopen?

Zoek je vooral een slimme en betrouwbare compacte auto, dan is de Honda Jazz moeilijk te verslaan. Hij is zuinig, degelijk en rijdt het meest dynamisch. Daarnaast heeft hij de kleinste draaicirkel. De Kia Venga heeft wel wat meer bagageruimte en kan meer trekken. Een Nissan Note is juist het goedkoopst in aanschaf en onderhoud.