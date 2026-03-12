Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine occasion heeft niet alleen een mooie vormgeving, maar mag ook 1.300 kilogram trekken

Niet iedereen zit te wachten op een crossover of hippe SUV. Als je voor 5.000 euro een compacte praktische occasion zoekt, kom je vaak bij kleine MPV’s of auto’s die daarop lijken uit. Ze zijn klein van buiten, maar hebben een flinke binnenruimte. We zetten drie bekende modellen uit de tweedehandsmarkt voor je op een rij.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopplatformen en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor 5.000 euro

We gaan deze week op zoek naar een compacte occasion voor 5.000 euro. Dat moet een degelijk model zijn, die ruim vanbinnen is. Geen zin in een Kia Venga? Afgelopen dinsdag schreven we over de Jazz en aankomende zaterdag komen we met een andere optie.

Kia Venga (2009 – 2019)

De Kia Venga heeft de mooiste vormgeving van de drie occasions die we deze week behandelen. Daarnaast beschikt hij over heel praktische aspecten: zijn bagageruimte is met 440 liter het grootste en hij mag het meeste trekken (1.300 kilogram). De zitting is als enige in twee delen neerklapbaar en heel comfortabel. Verder zijn deze occasions vaak rijker uitgerust. Denk aan zaken als: climate control, cruise control, 16-inch lichtmetalen wielen en parkeersensoren.

Voor maximaal 5.000 euro kun je momenteel 74 occasions vinden. Voor maar 2.150 euro heb je al een schadeauto, maar wij kiezen voor een netter model. Dat is een zwarte 1.4 ‘CVVT X-tra’ uit 2010 met 107.494 kilometer. Hij staat in het Zuid-Hollandse Katwijk te koop voor 4.750 euro.

Technische aandachtspunten

Als de motor van je occasion sputtert tijdens het rijden, komt dat meestal door een versleten brandstofpomp; vervanging kost een paar honderd euro. Een los massacontact zorgt er verder soms voor dat het dashboard van de Kia Venga niet wil oplichten en de motor niet start. Dat is een kleinigheidje dat zonder extra kosten ter plekke is op te lossen.