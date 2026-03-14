Verstappen oogt moedeloos na ‘waardeloze’ kwalificatie

Max Verstappen keek moedeloos in de camera van Viaplay na de kwalificatie voor de Grote Prijs van China. De viervoudig wereldkampioen moest op het circuit van Shanghai genoegen nemen met de tegenvallende achtste startplek; hij was bijna een seconde langzamer in zijn snelste ronde dan Kimi Antonelli van Mercedes, die de pole pakte. “Het was weer helemaal waardeloos. We hadden na de sprintrace best veel veranderd, maar het maakte allemaal niks uit”, zei de coureur van Red Bull.

Verstappen klaagde ook al steen en been na de sprintrace, waarin de Limburger als negende over de finish kwam en geen punten scoorde. “Helemaal ruk. Geen vermogen”, sprak hij toen. “Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Het is totaal niet fijn om in deze auto te rijden. Er is geen balans, geen grip.”

Verstappen is al vanaf de testdagen kritisch over de half-elektrische auto’s, waarmee de Formule 1 dit seizoen is ingegaan. Het bevalt de winnaar van 71 grands prix niet dat hij voortdurend bezig is met het al dan niet opladen van de batterij.

“We hebben de auto na de sprintrace ondersteboven gekeerd. In het verleden lukte het ons dan soms om de auto daarna te laten werken, maar nu werkt niets. Het is gewoon niet prettig, ik kan niet pushen en elke ronde is een kwestie van overleven”, lichtte Verstappen toe op zijn website. “De auto is zo onvoorspelbaar, dus ik verwacht niet veel van de race op zondag. Ik zal rond de achtste of negende plaats eindigen.”

ANP