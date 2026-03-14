Genomineerd voor Milieuleugen van het Jaar! Dit merk gaat te ver met greenwashing, vinden critici
De nominaties voor de Gouden Gier 2026 zijn bekend. De Duitse ‘prijs’ wordt uitgereikt aan het bedrijf dat de grootste milieuleugens vertelt. En bij de finalisten zit wonderlijk genoeg één Italiaans automerk: Lamborghini.
Waarom noemen we dat wonderlijk? Omdat we bij Lamborghini nou niet meteen denken aan grote milieubeloftes. De fabrikant bouwt peperdure supercars met V8- en V12-motoren. Het zou wel heel vreemd zijn als er in Sant’Agata Bolognese allerlei groene beweringen worden gedaan.
Greenwashing van Lamborghini?
Maar de organisatie van de Gouden Gier heeft die op de website van Lamborghini toch gevonden. “Het beschermen van de wereld en het milieu is een belangrijk elementen van ons gedrag als onderneming”, schrijft het bedrijf.
“We vinden dat we ons verantwoordelijk moeten gedragen”, gaat Lamborghini verder, “dat we onze natuurlijke hulpbronnen moeten beschermen en dat we de negatieve effecten op het milieu moeten minimaliseren.”
Dat klinkt verdacht veel als een ecobelofte, vindt de organisatie van de Gouden Gier. En dat terwijl de Lamborghini Temerario (waar Peter Hilhorst van moesten huilen) op papier een verbruik van 1 op 7 haalt en in de praktijk waarschijnlijk veel meer benzine nodig heeft. De Revuelto zit zelfs op 1 op 5,5 WLTP.
Hybridetechniek in Temerario en Revuelto
Nou is het commentaar van de Gouden Gier-organisatoren ook niet helemaal correct, overigens. Ze beweren dat Lamborghini de Temerario en Revuelto presenteert als ‘milieuvriendelijke plug-in hybrids’, maar dat is niet waar. Het merk is er heel duidelijk in dat de hybridetechniek de prestaties verhoogt.
Elektrische Lamborghini is geschrapt
En ja, op milieugebied maakt Lamborghini natuurlijk geen beste beurt door zijn toekomstige elektrische model af te schieten.
Topman Stephan Winkelmann noemt EV’s nu “een dure hobby” en zegt – terecht – dat er geen vraag is naar elektrische auto’s in het hoge segment.
Zijn uitspraken detoneren echter nogal met wat hij drie jaar geleden zei, toen hij de elektrische Lanzador Concept onthulde. Toen sprak Winkelmann lovend over Lamborghini’s pad richting “decarbonisatie en elektrificatie”.
Lees ook:
Ook interessant
-
Bastian (28) liet zich verleiden door deze Porsche 911: “Mijn vader had er ook een”
-
Veilinghuis Sotheby’s maakt een fout van 4,8 miljoen euro: de Zweedse overheid wil nu een Ferrari F40 terug
-
Italiaanse luxe voor weinig: deze occasion is snel én belastingvrij
-
Kogelwerende diplomatenauto nu te koop als occasion in Nederland
-
Ben je vergeetachtig? Dan kan deze gloednieuwe BMW je een fikse verkeersboete opleveren
-
De verkoopcijfers van dit Italiaanse merk bereikten in 2025 een nieuw dieptepunt
-
Verspilde moeite! Waarom deze Bugatti Bolide voor Jan met de korte achternaam is ontwikkeld
-
Lamborghini legt elektrische auto op het hakblok! ‘Vraag ernaar is zo goed als nul’
-
Deze occasion wil je: heerlijke Italiaanse GT met dikke V12 in de neus
-
Ken jij deze occasion al? Het is een sportauto van Renault met middenmotor, die bovendien heel zeldzaam is
-
Ferrari deelt 75 miljoen euro aan bonussen uit! Zo bizar veel krijgt iedere medewerker
-
Op het randje of helemaal goed? Nieuwe Audi RS 5 heeft 639 pk en laat alle subtiliteit varen