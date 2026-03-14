Genomineerd voor Milieuleugen van het Jaar! Dit merk gaat te ver met greenwashing, vinden critici

De nominaties voor de Gouden Gier 2026 zijn bekend. De Duitse ‘prijs’ wordt uitgereikt aan het bedrijf dat de grootste milieuleugens vertelt. En bij de finalisten zit wonderlijk genoeg één Italiaans automerk: Lamborghini.

Waarom noemen we dat wonderlijk? Omdat we bij Lamborghini nou niet meteen denken aan grote milieubeloftes. De fabrikant bouwt peperdure supercars met V8- en V12-motoren. Het zou wel heel vreemd zijn als er in Sant’Agata Bolognese allerlei groene beweringen worden gedaan.

Greenwashing van Lamborghini?

Maar de organisatie van de Gouden Gier heeft die op de website van Lamborghini toch gevonden. “Het beschermen van de wereld en het milieu is een belangrijk elementen van ons gedrag als onderneming”, schrijft het bedrijf.

“We vinden dat we ons verantwoordelijk moeten gedragen”, gaat Lamborghini verder, “dat we onze natuurlijke hulpbronnen moeten beschermen en dat we de negatieve effecten op het milieu moeten minimaliseren.”

Dat klinkt verdacht veel als een ecobelofte, vindt de organisatie van de Gouden Gier. En dat terwijl de Lamborghini Temerario (waar Peter Hilhorst van moesten huilen) op papier een verbruik van 1 op 7 haalt en in de praktijk waarschijnlijk veel meer benzine nodig heeft. De Revuelto zit zelfs op 1 op 5,5 WLTP.

Hybridetechniek in Temerario en Revuelto

Nou is het commentaar van de Gouden Gier-organisatoren ook niet helemaal correct, overigens. Ze beweren dat Lamborghini de Temerario en Revuelto presenteert als ‘milieuvriendelijke plug-in hybrids’, maar dat is niet waar. Het merk is er heel duidelijk in dat de hybridetechniek de prestaties verhoogt.

Elektrische Lamborghini is geschrapt

En ja, op milieugebied maakt Lamborghini natuurlijk geen beste beurt door zijn toekomstige elektrische model af te schieten.

Topman Stephan Winkelmann noemt EV’s nu “een dure hobby” en zegt – terecht – dat er geen vraag is naar elektrische auto’s in het hoge segment.

Zijn uitspraken detoneren echter nogal met wat hij drie jaar geleden zei, toen hij de elektrische Lanzador Concept onthulde. Toen sprak Winkelmann lovend over Lamborghini’s pad richting “decarbonisatie en elektrificatie”.