Voor minder dan 25.000 euro heb jij deze jonge luxesedan met hybridetechniek, met een prachtige vormgeving
Een jonge, luxe sedan met hybride techniek hoeft geen fortuin te kosten. Met een budget van maximaal 25.000 euro kom je al verrassend ver. Wij zetten drie bekende occasions naast elkaar die gebruikt best betaalbaar zijn. Veel exemplaren komen uit de lease en die contracten zijn na vijf jaar voorbij.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Occasion voor 25.000 euro
We gaan voor deze keer voor luxe sedans, die een hybride-aandrijving hebben. Het budget is maximaal 25.000 euro. De derde kandidaat is de Volvo S60. Maar we hebben ook nog twee andere opties: de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse.
Volvo S60 (2018 – 2024)
De derde generatie Volvo S60 heeft een strak ontwerp dat hoofden sneller laat draaien. Binnenin draait alles om comfort en veiligheid. De stoelen zitten erg prettig en geven veel steun. Ook zijn de veiligheidssystemen uitgebreid en werken ze overzichtelijk en betrouwbaar. De occasion rijdt stabiel en zeker, maar minder speels dan de andere twee. Het infotainmentsysteem werkt vooral via een touchscreen, wat ergonomisch minder fijn is.
Met een budget van maximaal 25.000 euro kun je 21 Volvo S60-occasions vinden. Bij een autobedrijf in het Gelderse Scherpenzeel staat een grijze 2.0 T8 AWD Twin-Engine R-Design (2020, 171.340 km) voor 24.950 euro.
Technische aandachtspunten van een Volvo S60
Het belangrijkste aandachtspunt van de Volvo S60 is de staat van de ERAD (Electric Rear Axle Drive). Deze elektrische achteraandrijving combineert de elektromotor, tandwieloverbrenging, koppeling en elektronica in een complex onderdeel. Als hij kapotgaat kunnen de kosten in de duizenden euro’s lopen, omdat er weinig bedrijven in Nederland zijn die storingen kunnen oplossen of reparaties uitvoeren. Controleer daarom goed de onderhoudshistorie van de occasion voor aankoop.
Beste koop
De Mercedes-Benz C-klasse scoort punten op comfort en zijn verbruik. Met de Volvo S60 haal je een stijlvolle auto in huis met fijne stoelen en veel veiligheidssystemen. Toch gaat de winst naar de BMW 3-serie. Hij combineert strak rijgedrag met een logisch interieur en de beste bediening van dit trio. Daarnaast heeft hij de beste afwerking en ergonomie. Door zijn veel grotere aanbod kun je verder makkelijk exemplaren vinden met lage tellerstanden.
