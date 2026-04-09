Met deze hybride-occasion kom je zeker geen luxe te kort en hij is best bereikbaar

Een jonge, luxe sedan met hybride techniek hoeft geen fortuin te kosten. Met een budget van maximaal 25.000 euro kom je al verrassend ver. Wij zetten drie bekende occasions naast elkaar die gebruikt best betaalbaar zijn. Veel exemplaren komen uit de lease en die contracten zijn na vijf jaar voorbij.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. In bovenstaande video zie je een oude video met de Mercedes.

Occasion voor 25.000 euro

We gaan voor deze keer voor luxe sedans, die een hybride-aandrijving hebben. Het budget is maximaal 25.000 euro. De tweede kandidaat is de Mercedes-Benz C-klasse. Maar we hebben ook nog twee andere opties: de BMW 3-serie en Volvo S60.

Mercedes-Benz C-klasse (2014 – 2021)

De vierde generatie Mercedes-Benz C-klasse richt zich meer op luxe en comfort. Het interieur oogt modern en strak, maar de afwerking blijft achter de BMW. Oneffenheden in de weg worden netjes weggefilterd, zeker met de optionele luchtvering. Ook heeft deze hybride occasion het laagste fabrieksverbruik van dit trio: 1 op 67. De stoelen zijn zacht en prettig voor lange ritten.

Voor maximaal 25.000 euro kun je 17 occasions van deze generatie Mercedes-Benz C-klasse vinden. Een nette zwarte C 300 e uit 2021 met 178.796 kilometer vind je bij een dealer in het Noord-Brabantse Dongen voor 22.950 euro.

Technische aandachtspunten

Controleer of alle functies van het MBUX-infotainmentsysteem goed werken, want storingen kunnen voorkomen. Vervanging hiervan kost honderden euro’s. Ook de andere elektronica van de Mercedes-Benz vraagt aandacht, zoals parkeersensoren, rijhulpsystemen en de knoppen op het stuur. Verder geeft het interieur soms kraakgeluiden, vooral bij de middenconsole. Dat is bij occasions meestal makkelijk met zelfklevend vilt te verhelpen.