Jan (59) kocht een Chevrolet Camaro: “Zelfs met deze benzineprijzen is het wel te doen”

In 2019 kocht ik deze Chevrolet Camaro van een vriend van me. Ik kende de auto goed, want ik heb deze Chevrolet ooit – op zijn verzoek – matzwart geverfd. In eerste instantie dacht ik: zonde van die auto. Hij had een heel mooie goud-bronzen kleur.

Het is een Zwitserse auto en in die kleur is hij ooit naar Nederland gekomen. Maar goed, hij wilde het graag en ik dacht: als jij dat wil, rol ik je auto zwart. Ik heb daar iets voor gebruikt wat ook een beschermende werking had en uiteindelijk is dat de redding van de auto geweest. Hij stond altijd buiten en door die coating is hij behouden gebleven.

De Chevrolet Camaro mag weg

Op een dag komt die vriend naar me toe en vertelt me dat de Chevrolet Camaro weg mocht en dat er ook al gegadigden voor waren. Maar hij wilde de auto aan mij verkopen, ik had immers ook belangstelling? Dat had ik kennelijk eens gezegd; ik was dat allang weer vergeten. Maar de prijs was goed en het leek me toch wel leuk, dus wat later had ik een Camaro. Ik had niet echt de intentie om de auto verder op te knappen. Af en toe een rondje rijden en een kleine burn-out leek me prima.

De mooiste

De mooiste Chevrolet Camaro is voor mij de Z28. Ik besloot die van mij dezelfde look te geven. Er stond er een te koop hier in de buurt en daar ben ik op af gegaan met de vraag of ik wat maten mocht overnemen. Dat was geen probleem en ik heb daar de mallen gemaakt om de plek van de luchthappers op de motorkap en voorschermen te bepalen. Als je de gaten voor die delen moet slijpen, doet dat eerst een beetje pijn. Het moet in één keer goed. Maar ik had er vertouwen in dat het goed zou gaan en dat de auto er mooier van zou worden.

De oude eigenaar had al wat dingen aan de Camaro gedaan voordat ik hem kocht. Motorisch was de auto in orde en er waren nieuwe remklauwen en leidingen gemonteerd. De 350 cubic inch V8 was wat gekieteld en ik heb zelf de uitlaat en ontsteking nog aangepast en er andere klepdeksels op gezet. Er is erg veel werk gaan zitten in het vervangen van alle bussen en rubbers waar de voor- en achterwielophanging en het blok mee gemonteerd zaten. Vooral de beperkte ruimte in de garagebox zorgde ervoor dat dit een behoorlijke klus was. Er zijn een originele Z28-achteras, nieuwe vering en schokdempers onder gekomen. Die as heb ik hier in de schuur helemaal schoongemaakt, daar ben ik dagen mee bezig geweest.

De auto had altijd op gas gelopen, maar die installatie heb ik eruit gehaald. In de benzinetank heeft dus altijd maar een klein laagje benzine gezeten. Toen ik de tank eronder vandaan haalde om in de coating te zetten, bleek de naad tussen de onder- en bovenkant helemaal doorgerot te zijn. Tijdens het demonteren voelde ik ineens nattigheid: de brandstof liep er gewoon uit. Ik heb zo veel mogelijk delen laten poedercoaten; daar hoef ik nooit meer wat aan te doen.

De vorige eigenaar had een heel klein stuurtje in de auto gezet, dat vond ik helemaal niet mooi. Ik wilde een stuur hebben van een Z28, die zijn wat dikker en het is net of er touw omheen zit. Een nieuwe was niet te vinden, een gebruikte wel. Er is behoorlijk wat werk in het schoonmaken en restaureren gaan zitten, maar nu is het helemaal perfect. Het maakt het interieur af.