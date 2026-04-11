Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze klassieke ‘Mercedes’ heb je geen dak, wél vleugeldeuren en moet je een helm op

Nou ja… Strikt genomen hoeft dat niet, maar we zouden het wel aanraden. In deze klassieke ‘Mercedes’ – die te koop staat in Gelderland – komen bijen steentjes, stukjes rubber en vliegjes namelijk hard binnen.

We schrijven ‘Mercedes’ met opzet tussen enkele aanhalingstekens, want officieel is dit er natuurlijk niet een. Al is de Isdera Spyder 036i wel verwant aan de Mercedes CW311, een studiemodel dat eind jaren zeventig door Eberhard Schulz – de latere oprichter van Isdera – werd ontworpen voor de Duitse tuner b&b.

Sportauto in de eigen achtertuin

Schulz wilde zó graag voor Mercedes of Porsche werken, dat hij in zijn achtertuin een eigen sportauto bouwde, de Erator GTE, en er eind jaren zestig mee naar beide fabrikanten reed. Porsche bood hem op basis van die stunt een baan aan.

Tien jaar later, in 1978, verliet Schulz het merk en trad in dienst bij b&b. Daar was hij verantwoordelijk voor de eerder genoemde CW311, die met toestemming van Mercedes werd ontwikkeld als spirituele opvolger van de 300 SL.

Open versie van Mercedes CW311

Schulz wilde de CW311 graag in productie nemen, maar b&b zag daar niets in. Daarom richtte hij begin jaren tachtig het Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing op, kortweg Isdera. Het eerste model van het merk was de Spyder.

De open versie van de CW311 werd aangedreven door de viercilindermotor uit de Volkswagen Golf GTI en kreeg achteraf de naam Spyder 033i om hem van latere uitvoeringen te onderscheiden. Zo waren er ook de Spyder 033-16, met de zestienklepper uit de Mercedes 190 E, en de Spyder 036i, met de 188 pk sterke zes-in-lijn uit de 300 E.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Alle Spyders maken gebruik van een lichtgewicht buizenframe, een in het midden geplaatste motor en een handgeschakelde versnellingsbak. Bijzondere designdetails zijn de geribbelde Mercedes-achterlichten en de asymmetrische verhoging op de voorklep, die uitloopt in het centrale instrumentenpaneel dat naar de bestuurder toe is gedraaid.

In 2012 voorzien van widebodykit

De verkoper (Gallery Aaldering in Brummen) schrijft in zijn advertentie niet alleen de naam van de auto verkeerd (Spider in plaats van Spyder), maar meldt ook dat hij in 2012 terug is geweest naar Isdera voor aanvullende opties en aanpassingen.

Dat is te zien, want deze Spyder 036i heeft de latere widebodykit aangemeten gekregen en heeft niet meer zijn originele carrosseriekleur. Door zijn zeldzaamheid – er zijn naar verluidt maar veertien stuks gebouwd – is de vraagprijs niet mals: 324.500 euro.