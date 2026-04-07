Deze occasion is al decennia toonaangevend als het om sedans gaat, maar is hij ook de beste?

Een jonge, luxe sedan met hybride techniek hoeft geen fortuin te kosten. Met een budget van maximaal 25.000 euro kom je al verrassend ver. Wij zetten drie bekende occasions naast elkaar die gebruikt best betaalbaar zijn. Veel exemplaren komen uit de lease en die contracten zijn na vijf jaar voorbij.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

We gaan voor deze keer voor luxe sedans, die een hybride-aandrijving hebben. Het budget is maximaal 25.000 euro. De eerste kandidaat is de BMW 3-serie. Maar we hebben later ook nog twee andere opties: de Mercedes-Benz C-klasse en Volvo S60.

BMW 3-serie (2018 – 2026)

De zevende generatie BMW 3-serie voelt meteen vertrouwd en strak aan. Alles zit logisch op zijn plek en de bediening werkt simpel en snel. Waar deze BMW echt in uitblinkt is het rijgedrag. Hij stuurt precies en voelt licht aan in bochten. Dat komt onder meer door het optionele verlaagde sportonderstel van de occasion met instelbare dempers. Het interieur is netjes afgewerkt en oogt modern, met goede materialen en een duidelijke indeling. Ook is de ergonomie geweldig.

Voor maximaal 25.000 euro kun je 369 occasions van deze generatie BMW 3-serie vinden. Een bedrijf in het Overijsselse Wierden heeft een grijze 330e ‘eDrive Edition’ voor 24.999 euro (2020, 107.541 km).

Technische aandachtspunten

De meeste problemen die vorige generaties BMW 3-serie hadden zijn grotendeels opgelost bij nummer zeven. Denk daarbij aan koel- en distributieproblemen. Waar je wel nog op moet letten is dat de automatische transmissie soepel schakelt. Rare bijgeluiden of schokken zijn vaak een teken van slijtage en een voorbode van een revisie. Dat kost al snel rond de duizend euro. Over het algemeen is deze occasion betrouwbaar, mits goed onderhouden.