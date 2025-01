Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwste generatie Mazda MX-5 nu een betaalbare roadster als occasion

De Mazda MX-5 is een all-time favourite van veel autoliefhebbers. Niet vreemd, want de roadster weegt niet veel, is een achterwielaandrijver en heeft een goede gewichtsverdeling. De nieuwste generatie van de tweezitter is nu al relatief betaalbaar als occasion.

De recentste generatie MX-5, genaamd de ND, werd in 2014 geïntroduceerd. Je kan de auto nog steeds nieuw bestellen voor minimaal 44.240 euro. Helaas alleen met 1,5-liter motor. Mazda heeft de tweeliter recent de nek omgedraaid.

Nieuwste generatie Mazda MX-5

Op de tweedehandsmarkt zijn de prijzen inmiddels een stuk aantrekkelijker. Een Mazda MX-5 ND-occasion koop je voor nog geen 16.000 euro. Let wel, voor dat geld is de spoeling dun. Tot 18.000 euro vind je meer exemplaren.

Voor minder dan 18 mille vind je zelfs al occasions met de krachtige 2,0-liter viercilinder. Die levert niet 132 pk zoals de 1,5-liter, maar 160 of 184 pk. De MX-5 met het meeste vermogen is pas gebouwd vanaf 2018. Die versie kwam daarnaast standaard met sperdifferentieel. Leuk om mee te racen.

Ook met minder pk’s en zonder sperdifferentieel is de Mazda MX-5 al een erg leuke auto. Meer over de rijeigenschappen vertelt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video.

Ook de standaard Mazda MX-5 is dus al een leuke stuurmansauto. Daarbij zijn de terugkerende kosten laag. Zo is de wegenbelasting betaalbaar door zijn gewicht van iets meer dan 950 kilogram en valt het verbruik met gemiddeld 1 op 15,9 mee.

Aandachtspunten Mazda MX-5

Als je voor 16.000 tot 18.000 euro gaat kijken naar een Mazda MX-5, dan betekent dit dat je aan de onderkant van de occasionmarkt zoekt. Je moet dan extra waakzaam zijn op defecten. Hoewel de auto’s over het algemeen erg degelijk zijn, willen de remzuigers nog wel eens problemen geven. Ook de motorsteunen, raambediening en het cabriodak dienen goed te gecontroleerd te worden.

De occasion

Houd je rekening met deze probleempjes, dan kun je voor een leuk bedrag de roadster op de kop tikken. Het liefst natuurlijk in zo’n mooie kleur zoals de goedkoopste occasion van 15.950 euro. Die auto heeft de 160 pk-motor en 136.000 kilometer op de teller staan.