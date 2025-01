Deel dit: Share App Mail Tweet

Zuid-Afrikaan Lategan breidt voorsprong weer uit in Dakar Rally

De Zuid-Afrikaan Henk Lategan (Toyota Hilux) heeft de achtste etappe van de Dakar Rally bij de auto’s gewonnen. Hij hield zijn land- en teamgenoot Guy David Botterill achter zich. Lategan verstevigde met zijn dagzege zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Lategan won eerder al de proloog van de woestijnrally die duurt tot en met vrijdag. De Zuid-Afrikaan was na de zevende etappe boos omdat de wedstrijdleiding een deel van het parcours schrapte vanwege een fout in het routeboek. Lategan was de enige rijder die wel het bewuste tussenpunt vond. Door het schrappen van die strook zag de Zuid-Afrikaan in één klap zijn volledige voorsprong bijna tenietgedaan en hield hij van zijn voorsprong van ruim zeven minuten op de Saudiër Yazeed Al Rajhi slechts 21 seconden over. Die marge breidde hij, ondanks een tijdstraf van twee minuten voor overdreven snelheid, weer uit.

ANP