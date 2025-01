Deel dit: Share App Mail Tweet

Dure auto’s in LA worden met grof geschut uit de weg geruimd

Een bizar gezicht: in paniek achtergelaten Audi’s, BMW’s en Mercedessen worden met bulldozers uit de weg geruimd om de straten van LA vrij te maken.

Los Angeles wordt geteisterd door heftige branden. Talloze woningen zijn in de as gelegd en duizenden mensen moesten worden geëvacueerd.

Dure auto’s in LA midden op straat achtergelaten

Dat dit soms op stel en sprong gebeurt, blijkt uit het feit dat verschillende mensen hun auto’s midden op straat hebben achtergelaten. Dit is te zien in nieuwsverslagen van nieuwszenders KTLA 5 en CTV News. Apocalyptische beelden die aangeven hoe groot de angst moet zijn geweest.

Hoewel de brandweer weinig kan doen om de enorme wild fires te stoppen, doet het wel aan damage control. Daarvoor is het belangrijk dat de hulpdiensten een vrije doorgang hebben. Omdat er geen tijd is om alle auto’s voorzichtig weg te slepen, wordt zwaarder geschut ingezet.

Door bulldozer opzij geschoven

Op beelden zien we onder meer een Audi Q7, BMW 4-Serie, Volvo XC60 en Audi A4 met een bulldozer opzij worden geduwd. In het verslag van KTLA 5 spotten we ook een Mercedes EQE, BMW X5 en Tesla Model X. Die lijken door de bulldozerbestuurder te worden bespaard. Maar dat is natuurlijk bijzaak als er levens op het spel staan.