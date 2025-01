Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto’s komen in 2025 nieuw op de markt (deel 3)

Fabrikanten hebben last van stagnerende EV-verkopen, maar op de introductieagenda is dat niet te zien. Ook in 2025 maken we kennis met de ene na de andere elektrische auto.

In deze artikelen lichten we uit welke nieuwe auto’s je dit jaar kan verwachten. De delen zijn op alfabetische volgorde.

Jaguar

Het opgewaaide stof is eindelijk gaan liggen na de polariserende teaservideo en het bijbehorende studiemodel Type 00.

Jaguar kan nu serieus naar de toekomst gaan kijken, want later dit jaar meldt de mogelijke redder van het merk zich: een elektrische vierdeurs super-GT met een bereik van 770 kilometer. Zijn vanafprijs komt op minstens 120.000 euro te liggen.

Jeep

De tweede generatie Jeep Compass is ruim acht jaar oud en geeft in 2025 het stokje door aan de derde generatie. Die staat op het STLA Medium-platform van Stellantis en komt onderhuids dus overeen met de Opel Grandland en Peugeot 3008/5008. Op elektrisch gebied houdt dat een 73 of 96 kWh-batterij in en een actieradius tot 700 kilometer.

Jeep komt echter ook met een mild-hybridevariant van de Compass en een PHEV. De Wagoneer S staat een stapje hoger op de modellenladder, met een lengte van bijna 5 meter en een 600 pk sterke elektrische aandrijflijn. Hij werd in de zomer van 2024 al aan pers en publiek voorgesteld, maar maakt pas in 2026 de oversteek naar Europa.

Kia

Bij Kia houdt de aanwas van nieuwe modellen schijnbaar nooit op. Want na de facelift van de EV6, waarbij de GT-uitvoering van 585 naar 650 pk(!) ging, staan er veel meer lanceringen op de kalender. De Sportage krijgt een update, de Ceed wordt vervangen en we verwachten de elektrische EV4 en EV5.

Technisch zijn ze deels gelijk, maar de EV4 wordt een hatchback in het Volkswagen ID.3-segment en de EV5 richt zijn pijlen op de ID.4. Allebei zullen ze zo’n 600 kilometer ver komen op een volle batterij. Er zit misschien ook een meer dan 500 pk sterke GT-versie van de EV4 in het vat.

Lancia

Mei staat rood omcirkeld in onze agenda, omdat dan de assemblagelijn van de Ypsilon HF begint te lopen. De sportieve Lancia ziet er lekker uit, is 280 pk sterk en flitst in 5,8 seconden naar 100 km/h. Aan het einde van 2025 hopen we alvast een glimp op te vangen van de nieuwe Lancia Gamma, die het jaar daarna in de verkoop gaat.

Een fastback, zoals de oude Gamma, wordt het niet. Reken op een cross-over in Peugeot 3008-formaat. Beide maken gebruik van het STLA Medium-platform, dus zal ook de range van de Gamma maximaal 700 kilometer bedragen.

Land Rover

Het Jaguar Land Rover-concern leunt bijna volledig op het succes van drie modellen: de Defender, Range Rover Sport en Range Rover. Die laatste twee krijgen een volledig elektrische aandrijflijn aangemeten. De eerste foto’s van de Range Rover Electric heeft Land Rover al gepubliceerd, maar naar de specificaties is het gek genoeg nog gissen. We gaan uit van een batterij met een capaciteit van meer dan 100 kWh en een bereik van bijna 650 kilometer.

Leapmotor

If you can’t beat them, join them. Daarom is Stellantis in Europa een samenwerking aangegaan met het Chinese Leapmotor, dat met betaalbare EV’s de onderkant van de markt afdekt. De kleine T03 is er vanaf 19.950 euro, voor de grote C10 vraagt het merk 39.050 euro.

Over niet al te lange tijd komt er een derde model bij, de eveneens elektrische B10. Het is een C-segment-SUV voor de prijs van een B-segment-SUV.

Lexus

Lexus heeft weinig te melden dit jaar. De ES krijgt een facelift en misschien, heel misschien, krijgen we al wat meer van de supersportwagen te zien, die naar verluidt in 2026 in de verkoop gaat. Officieel weten we nog steeds niet of dat nou een Toyota wordt of een Lexus.

Dat laatste lijkt het waarschijnlijkst, ook al werd de auto drie jaar geleden in conceptvorm als Toyota GR GT3 gepresenteerd.

Lotus

Bij Lotus lijkt de boel een beetje stil te vallen, aangezien er nu een robuust gamma staat, met de Emira, Eletre, Emeya en Eviya. De Theory 1 is weinig meer dan een proefballonnetje en gaat in de gepresenteerde vorm niet in productie.

Wel heeft Lotus bekendgemaakt zijn EV-doelen af te zwakken. In eerste instantie zou het merk vanaf 2028 alleen nog elektrische auto’s verkopen, maar door de stagnerende markt verlegt het de focus deels naar wat het Super Hybrid-techniek noemt.

Lucid

Bij het Amerikaanse Lucid Motors gaat er nog steeds meer geld uit dan er binnenkomt, dus moet het constant op zoek naar nieuwe investeerders. In Nederland heeft de fabrikant slechts enkele tientallen exemplaren van de Air verkocht.

Daar komt dit jaar een tweede model bij, de Gravity. De zevenzits-SUV komt maximaal 700 kilometer op een batterijlading en kan met 300 kW snelladen.

Mazda

De traditionele D-segment-sedan is weinig geliefd meer, maar dat weerhoudt Mazda er niet van om een prachtexemplaar onze kant op te sturen. De in april 2024 onthulde EZ-6 is een fraaie, elektrische VW ID.7-concurrent, die in eerste instantie alleen voor China bedoeld was. Maar in het najaar van 2025 maakt hij toch de oversteek naar Europa.

In China levert Mazda twee accuvarianten: 58 en 80 kWh, waarbij die laatste een actieradius van zo’n 600 kilometer heeft. Er komt ook een versie met range extender. Dat is geen wankelmotor, zoals in de MX-30 R-EV, maar een 1,5-liter viercilinder. Het bereik gaat ermee naar meer dan 1.000 kilometer.