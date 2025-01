Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes verkoopt in 2024 een kwart minder elektrische auto’s

Mercedes verkocht in 2024 iets minder auto’s dan in het jaar ervoor: 1,98 miljoen. De daling komt vooral door de dalende vraag in China en het feit dat Mercedes veel minder elektrische auto’s zijn verkocht.

Net als andere Duitse fabrikanten is Mercedes ontzettend afhankelijk van de Chinese markt. In 2024 verkocht het merk er 638.600 auto’s, wat 7 procent minder is dan in het jaar ervoor en ongeveer een derde van de totaalverkopen.

Chinese markt steeds moeilijker

China wordt steeds uitdagender voor Westerse merken, aangezien de consument er steeds vaker voor producten uit eigen land gaat. En dat is zeker voor de Duitse merken een groot probleem, omdat een groot deel van hun omzet uit China komt.

Mercedes verkocht minder EV’s

Opvallend ook is dat Mercedes in het afgelopen jaar veel minder elektrische auto’s verkocht: min 23 procent. Volgens het bedrijf ligt dat aan modelwijzigingen en de onzekere marktsituatie in China, maar het is al langer bekend dat met name de duurdere Mercedes-EV’s, de EQE en EQS, weinig aftrek vinden.

Mercedes heeft tot nu toe een twee-sporenstrategie gebruikt, waarbij de E-klasse en S-klasse los staan van de EQE en EQS. Die strategie werkt slecht, dus is besloten er vanaf te stappen. De aankomende CLA staat op een nieuw elektrisch platform en komt ook met brandstofmotoren op de markt.

Nettowinst zo’n 54 procent lager

Mercedes heeft nog geen cijfers bekendgemaakt over 2024, maar in de eerste negen maanden kwam de nettowinst (1,7 miljard euro) 54 procent lager uit dan in dezelfde periode het jaar ervoor (3,7 miljard). De omzet daalde met 7 procent naar 34,5 miljard euro.