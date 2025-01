Deel dit: Share App Mail Tweet

Zou jij miljoenen dollars betalen voor deze speciale Saleen S7?

Bij het veilinghuis RM Sotheby’s is onlangs een Saleen S7 LM verkocht voor een enorm bedrag. Maar wat maakt de deze Amerikaanse supercar in deze uitvoering zo speciaal?

De Saleen S7 kwam in het jaar 2000 voor het eerst op de markt. De Amerikaanse supercar beschikt over een ongeblazen 7,0-liter V8, die een vermogen van 550 pk produceert.

Saleen S7 in 2,8 seconden naar 100 km/h

Hij is opgetrokken uit koolstofvezel, lichtgewicht staal en aluminium, waardoor hij een leeggewicht van slechts 1.300 kg heeft. Mede hierdoor sprint de achterwielaangedreven supersporter binnen 2,8 seconden naar de 100 km/h.

De Saleen S7 verwierf bekendheid met een cameo in de film Bruce Almighty uit 2003. Twee jaar later kwam er een geblazen variant van de Saleen S7. Hierbij schroefden twee turbo’s het vermogen op tot 750 pk.

Raceversie won klasse op Le Mans

Van 2000 tot 2010 boekte de S7-R verschillende successen in de motorsport. De auto werd door de jaren heen door enkele raceteams gebruikt om deel te nemen aan de Amerikaanse en Europese Le Mans-serie. Gedurende deze periode wist de S7-R honderden keren te winnen. Als afsluiting pakte de S7-R van team Oreca de eindoverwinning van het LMGT1 klassement in de 24 Uur van Le Mans in 2010.

Speciale uitvoering Saleen S7 LM

Ter ere van de vele successen in de motorsport kwam Saleen in 2017 met een speciale uitvoering van de S7, genaamd de LM. Het vermogen varieert, afhankelijk van de afstelling, tussen de 1.000 en 1.300 pk. Met dit enorme vermogen op de achterwielen weet de S7 LM een topsnelheid van 385 km/h te behalen.

Verder heeft de LM een enorme vleugel, diffuser en allerlei andere aerodynamische verbeteringen. De binnenkant van de auto is voorzien van een hoop alcantara. De originele oplage werd gelimiteerd tot zeven stuks. Uiteindelijk werden er tussen 2017 en 2019 slechts drie stuks daadwerkelijk gemaakt. Dit maakt de auto enorm zeldzaam. Op 24 januari werd één Saleen S7 LM met minder dan 270 kilometer op de teller geveild. Het winnende bod bedroeg 1.022.500 Amerikaanse dollars.