Deze occasion in de Golf-klasse rijdt aangenaam sportief

Door de grote vraag is een Volkswagen Golf als occasion naar verhouding duur. Misschien bieden deze slimme alternatieven voor twintig mille wel een betere keuze. Wordt het een van die twee? Of toch de Golf?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Deze week gaan we op zoek naar een hatchback in het C-segment. We pakken de oude vertrouwde Volkswagen Golf en twee alternatieven. We beginnen met de Ford Focus. Op donderdag gaan we het over de Toyota Corolla hebben.

Ford Focus (2018 – 2022)

We moeten er nog erg aan wennen dat Ford de Focus niet meer levert. Gewoon jammer! Zoals het een echte Ford betaamt, is deze laatste versie strak gelijnd en hij rijdt heerlijk. Uitstekende wegligging, verfijnde besturing, precieze transmissie en stevige, maar niet te harde vering. De Focus is net iets meer een ‘rijdersauto’ dan de andere twee occasions.

Het dashboard is een beetje ‘druk’, maar mooi afgewerkt. Prima voorstoelen en de royale bagageruimte (375 liter) maken de boel compleet. Een 1,5 rijdt gemakkelijk 1 op 15. Er is ook een groot aanbod occasions, die ook erg populair zijn, zoals de blauwe 1,5 ‘Titanium Business’ (2020, 79.000 km) voor € 19.975 bij een autobedrijf in Driel.

Let hierop bij deze occasion

Een rammelend geluid in de motor duidt op een uitgerekte distributieketting. Daar moet snel een nieuwe in en dit is feitelijk het gevolg van slecht/laat onderhoud. Dit is wel een dure reparatie.

Het komt bij de Focus wel eens voor dat het dashboard ‘zwart’ blijft. De motor start dan niet. Dat is een kleinigheid, feitelijk alleen vervuiling in een zekeringkastje. Schoonmaken: klaar. Verder is deze generatie Focus behoorlijk betrouwbaar.