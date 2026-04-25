Niet de snelste, maar wel de beste? Waarom deze kleine occasion handig is voor praktisch stadsgebruik

Je ziet ze overal: compacte crossovers met een hoge instap en een stoer ontwerp. Ze zijn vanwege hun hoge zit overzichtelijk in het verkeer en door de beperkte buitenmaten makkelijker te parkeren dan een SUV. Met een budget tot 15.000 euro kom je al een heel eind in dit segment. Maar welke occasion moet je hebben? We vergelijken de Ford Puma, Kia Stonic en Volkswagen T-Cross.

Deze week gaan we op zoek naar minicrossover-occasions met een maximumprijs van 15.000 euro.

Volkswagen T-Cross (2019 – heden)

De Volkswagen T-Cross is de meest praktische van de drie. Hij heeft een 14 cm verschuifbare achterbank, waardoor je kunt kiezen tussen meer beenruimte of een grotere kofferbak (455 liter). Ook zit je in deze occasion het hoogst van dit trio, wat zorgt voor goed overzicht in het verkeer. Het interieur voelt degelijk en de afwerking is goed voor zijn segment. Hij rijdt minder sportief dan de andere twee, maar dat compenseert hij met een comfortabele rit.

Voor maximaal 15.000 euro kun je 43 occasions vinden. Het aanbod begint bij 8.950 euro, maar je wilt voor nette exemplaren doorsparen tot minimaal 13.340 euro. Een blauwe Volkswagen T-Cross 1.0 Life uit 2020 met 94.588 kilometer vind je in Rijssen voor 14.900 euro.

Technische aandachtspunten van een Volkswagen T-Cross

Bij de 1.0 TSI komt het vaker voor dat de gasklep kapotgaat. Gasgeven gaat dan niet meer met de Volkswagen T-Cross, want de motor wil alleen nog stationair draaien. Er moet dan een nieuwe gasklep in en dat kost meestal enkele honderden euro’s. Ook is het bekend dat de bougies bij deze occasion vaker vroegtijdig sneuvelen. De motor gaat dan onregelmatig lopen, met name onder belasting.

Deze occasion is de beste koop

Alle drie deze occasions hebben een eigen karakter. Een Puma koop je omdat hij het leukst rijdt en het mooiste is. De Stonic is echter een dynamische budgetknaller, waar je voor minder geld vaak dezelfde uitrusting (of meer) krijgt. Dan blijft er de Volkswagen T-Cross over en die heeft de beste papieren: hij is ruimer, praktischer en voelt het meest volwassen aan. Vooral de verschuifbare achterbank en de hoge zit maken hem in het dagelijks gebruik erg prettig.