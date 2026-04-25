Ford van 1,5 miljoen euro gesloopt, maar het overleefd: deze twee komen met de schrik weg na monsterklap

Veel supercar-eigenaren zetten hun bolide het liefste achter gepantserd glas, zodat de waarde behouden blijft. Normaal gesproken zonde, maar misschien had deze bestuurder dat wel moeten doen. Hij raakte namelijk met zijn Ford GT bij een zwaar ongeluk betrokken.

De derde generatie Ford GT staat bekend als een model dat vraagt om controle. Met een middenmotor en 647 pk ligt de grens van de grip soms dicht bij de maximale rijvaardigheden van de bestuurder. Zelfs als je veel ervaring met dit soort krachtige auto’s hebt, is dat geen garantie om niet te crashen. YouTuber Jake Schnatter verloor bijvoorbeeld de controle over zijn zelf gerepareerde Lamborghini.

Crash van de Ford GT

Dit incident vond plaats in Carmichael, vlak bij Sacramento. Op beelden is te zien hoe een SUV vanaf een parkeerplaats de weg op rijdt. De Ford nadert met een hoog tempo en komt in de problemen. Wat er precies gebeurde, blijft onduidelijk. Het lijkt erop dat de Ford GT het andere voertuig raakt en de controle verliest. Een andere optie is dat de bestuurder uitwijkt en crasht. De auto belandt in ieder geval in een draai en schiet van de weg. Daarna rijdt hij met in op een betonnen rand en groenstrook. Door de klap komt de auto zelfs los van de grond.

De nasleep van het ongeluk

In de video hieronder zien we dat de auto 4 miljoen dollar (3,38 miljoen euro) waard zou moeten zijn, maar dat klopt niet. Vergelijkbare Ford GT-modellen verkopen op dit moment voor 1,3 tot 1,5 miljoen euro. Dat is een nuancering die voor de eigenaar niet veel zal uitmaken. Er is namelijk flinke schade in de video te zien en het is een godswonder als de auto niet volledig afgeschreven is.

Belangrijker is natuurlijk de situatie van de inzittenden. Twee personen zaten in de Ford GT en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de harde klap hebben ze het ongeluk overleefd. Wat daarbij hielp was dat er toevallig net een ambulance om de hoek was toen de crash gebeurde. Iemand anders die goed wegkwam van een ongeluk met zijn supercar was de Russische influencer Chebotarev Evgeny. Alleen leek zijn crash in met opzet, terwijl daar bij de GT totaal geen sprak van was.