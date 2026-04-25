MotoGP-kampioen Márquez pakt in Spanje eerste pole van dit jaar

Wegracer Marc Márquez heeft zijn eerste poleposition van dit jaar in de MotoGP te pakken. De regerend wereldkampioen was op zijn Ducati de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez. De Fransman Johann Zarco reed de tweede tijd en de Italiaan Fabio Di Giannantonio klokte de derde tijd.

WK-leider Marco Bezzecchi veroverde de vierde startpositie. De Italiaan won op zijn Aprilia de eerste drie grands prix van dit seizoen. Márquez, die vorig jaar zijn zevende wereldtitel in de MotoGP bemachtigde, won dit jaar tot nog toe alleen de sprintrace bij de Grote Prijs van Brazilië. Hij staat vierde in het kampioenschap.

Later op zaterdag is de sprintrace, zondag is de hoofdrace. In beide races start Márquez vanaf pole.

ANP