MotoGP-kampioen Márquez pakt in Spanje eerste pole van dit jaar

epa12910820 Ducati Lenovo rider Marc Marquez of Spain during the first free practice session for Motorcycling Grand Prix of Spain at Angel Nieto circuit in Jerez de la Frontera, Spain, 24 April 2026. The Motorcycling Grand Prix of Spain takes place on 26 April 2026. EPA/Roman Rios
ANP / EPA / ROMAN RIOS

Wegracer Marc Márquez heeft zijn eerste poleposition van dit jaar in de MotoGP te pakken. De regerend wereldkampioen was op zijn Ducati de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez. De Fransman Johann Zarco reed de tweede tijd en de Italiaan Fabio Di Giannantonio klokte de derde tijd.

WK-leider Marco Bezzecchi veroverde de vierde startpositie. De Italiaan won op zijn Aprilia de eerste drie grands prix van dit seizoen. Márquez, die vorig jaar zijn zevende wereldtitel in de MotoGP bemachtigde, won dit jaar tot nog toe alleen de sprintrace bij de Grote Prijs van Brazilië. Hij staat vierde in het kampioenschap.

Later op zaterdag is de sprintrace, zondag is de hoofdrace. In beide races start Márquez vanaf pole.

ANP

