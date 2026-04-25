Deel dit: Share App Mail Tweet

Kimera EVO38 Martini kost ruim 1 miljoen en krijgt 640 pk: dit is de ultieme Lancia-restomod

Deze prachtige Lancia 037-restomod in de iconische Martini-kleuren kost op kenteken ruim boven het miljoen euro. En dat voor een auto met een viercilinder.

Onlangs ervaarden we al dat het 600 pk sterke rallybeest de leukste auto in jaren is. In bovenstaande video nemen we je mee in de Kimera EVO38.

Kimera EVO38 Martini is ultieme restomod

De Kimera EVO38 is een restomod waarin de mooiste details van Lancia’s rallyhelden samenkomen. Iconen uit het onvoorstelbaar gevaarlijke Groep B-tijdperk. De EVO38 zit vol schitterende verwijzingen naar de jaren tachtig: vooral Lancia 037, een vleugje Delta S4 en zelfs hints van de Ferrari F40. Modellen waar Kimera-oprichter Luca Betti idolaat van is.

Bumperklevers

De ‘gewone’ Kimera EVO38 is al een lust voor het oog én oor. Kijk onze video en hebberigheid is gegarandeerd. De Martini-variant doet daar nog een flinke schep bovenop, met onder meer fabelachtige wielen met centrale moer, een klassieke livery, een droominterieur en extra vermogen. Opvallend is het witte uitlaattraject dankzij een hittewerende keramische coating.

De achterzijde is deels opengewerkt, zodat je vrij zicht hebt op de pijpen. Dat gaat gegarandeerd bumperklevers opleveren, want dit wil je van dichtbij zien. Ook de voorklep is aangepast, met grotere uitstroomopeningen waardoor de fraaie pushrod-wielophanging beter zichtbaar is.

Meer alcohol voor de Kimera EVO38 Martini

De ‘gewone’ Kimera EVO38 haalt uit zijn 2,15-liter viercilinder met compressor én turbo 600 pk. In de Martini-versie stijgt het ‘alcoholpercentage’ naar 640 pk. Het koppel neemt met 22 procent toe tot bijna 700 Nm en het maximumtoerental ligt nu op 8.200 tpm — 500 toeren meer.

Het gewicht blijft indrukwekkend laag: slechts 1.100 kg. Kimera levert de EVO38 in drie traditionele Martini-smaken: Pearl White, Vermouth Red en Dry Green.

Kimera bouwt slechts 38 exemplaren van de EVO38 en die zijn allemaal vergeven. Van de Collezione Martini worden er dertig gebouwd, waarvan nog tien beschikbaar zijn. De EVO38 kost zonder belastingen 880.000 euro en de Martini-variant gaat daar ruim overheen.