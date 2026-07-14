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Betaalbare Mercedes-occasion is praktisch en comfortabel (maar heeft één groot nadeel)

Voor de Mercedes-Benz B 250 e geldt dat onbekend ook onbemind maakt. Het is namelijk een zeer luxe occasion, maar door zijn beperkte actieradius is hij slechts voor een beperkte groep interessant. Daardoor blijft hij op de tweedehandsmarkt vaak onder de radar, terwijl hij juist veel ruimte en comfort biedt.

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De Mercedes-Benz B 250 e waar wij het over hebben moet je niet verwarren met de huidige hybrides van Mercedes. Deze versie werd namelijk van 2014 tot 2017 geproduceerd en was volledig elektrisch. Bij zijn lancering droeg deze occasion ook een andere naam: B Electric Drive.

Wat voor auto is de Mercedes-Benz B 250 e?

Onder de motorkap van de occasion ligt een in samenwerking met Tesla ontwikkelde elektromotor, die 180 pk en 340 Nm levert. Verder beschikt de Mercedes-Benz B 250 e over een 31 kWh-accupakket en juist dat is zijn achilleshiel. Het opgegeven rijbereik bedraagt 200 kilometer, maar in de praktijk kun je beter uitgaan van 150 kilometer. Daarnaast is snelladen niet mogelijk, dus het opladen duurt ongeveer drie uur aan een AC-lader.

De Mercedes-Benz B 250 e is dus een occasion voor korte ritten, maar hoe rijdt hij? Hier valt vooral het hoge comfort op. Zijn vering verwerkt oneffenheden netjes en ook op de snelweg voelt de auto rustig en stabiel aan. Daarbij profiteer je van de hogere zit, waardoor instappen gemakkelijker is en je goed overzicht hebt. Het interieur oogt nog altijd modern, is netjes afgewerkt en biedt verrassend veel ruimte voor passagiers. Hij heeft zelfs evenveel bagageruimte als de gewone B-Klasse (501 liter), omdat de accu slim onder de vloer is weggewerkt.

Aandachtspunten van deze occasions

Het meest beruchte en kostbare probleem bij deze occasion is het falen van de rotorasafdichting van de Tesla-motor. De afdichting gaat lekken, waardoor er koelvloeistof in de elektromotor, de rotor en de omvormer sijpelt. Dit veroorzaakt interne corrosie en kortsluiting, waardoor de motor kapot kan gaan.

Daarnaast staat er voor de Mercedes-Benz B 250 e een terugroepactie vanuit de RDW open: “De stuurkolom is mogelijk onvoldoende elektrisch geaard. Hierdoor kan een elektrostatische ontlading plaatsvinden. Bij een elektrostatische ontlading kan de airbag spontaan geactiveerd worden. Hierdoor kan de bestuurder de controle over het voertuig verliezen. Het waarschuwingsindicator airbag zal op het dashboard oplichten.”

Deze occasion

Er staan veertien occasions te koop, met prijzen tussen 5.740 en 13.950 euro. Wij kozen een van de drie exemplaren in de meest luxueuze uitvoering, de Prestige. Deze witte auto uit 2016 wordt voor 9.890 euro aangeboden in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. Hij heeft 31.624 kilometer op de teller en krijgt een nieuwe APK bij aflevering.