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Luxe Maserati-occasion kostte nieuw 210.000 euro, nu minder dan een Volkswagen Golf

Een Volkswagen Golf is een hartstikke veilige keuze, maar ook een tikkeltje suf (tenzij je deze kiest). En waarom genoegen nemen met verstandig als je ook een Italiaanse V8-limousine met meer drama dan het gemiddelde FIFA-toernooi kunt kopen? Voor hetzelfde geld tik je namelijk ook deze Maserati Quattroporte GTS-occasion op de kop.

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Is het slim? Waarschijnlijk niet, maar het juweeltje onder de motorkap maakt een hoop goed. Althans, zolang hij het doet. Want Italiaanse auto’s zijn notoir onbetrouwbaar, toch?

Snelle occasion voor een fractie van de nieuwprijs

Met deze Quattroporte heeft Maserati laten zien (en vooral horen) hoe goed een V8 ondanks twee turbo’s kan klinken. Een waanzinnig gedonder klinkt wanneer je het gaspedaal intrapt. Heerlijk!

En het is niet alleen show, want de achtcilinder perst er maar liefst 530 pk en 710 Nm koppel uit. Genoeg voor een 0 tot 100-tijd van 4,7 seconden en een top van 307 km/h.

Leuk om mee te rijden, maar ook leuk om naar te kijken. Want als je niet op pad bent, fungeert deze occasion als een weergaloos opritornament. Kunst op wielen! En dat zonder dat er Van Gogh-achtige prijzen aan kleven.

Nieuw kostte de Maserati Quattroporte-occasion op deze afbeeldingen weliswaar ruim 210.000 euro, maar inmiddels betaal je voor dit exemplaar uit 2013 met 145.000 kilometer op de klok ‘slechts’ 37.500 euro. Dat is minder dan een kale Volkswagen Golf.

Aandachtspunten van de Maserati Quattroporte GTS

Die Duitser zal wel wat betrouwbaarder zijn. Of Italianen werkelijk zo onbetrouwbaar zijn? Ons anekdotisch bewijs zegt van wel. De enige Occasion Battle waarvan nooit een video is verschenen (wel een uitgebreid magazineverhaal), is de Maserati Quattroporte versus de Jaguar XJ SC Supersport. Nadat we de auto’s gefotografeerd hadden, wilden we aan de video-opnames beginnen. Maar juist op dat moment liet de Maserati ons staan. De reden? Een kapotte dynamo…

(Afbeelding: AutoScout24.nl / Auto Motor Classic) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Auto Motor Classic)

(Afbeelding: AutoScout24.nl / Auto Motor Classic) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Auto Motor Classic)

En er zijn meer aandachtspunten waar je bij aankoop van dit Italiaanse volbloed op moet letten. Zo zijn er meerdere terugroepacties geweest voor de Quattroporte, dus controleer of die ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In 2022 ging het bijvoorbeeld om potentieel lekkende brandstofleidingen en in 2018 was er zelfs specifiek een voor de GTS. Maserati kreeg meldingen van klanten dat de V8 vermogensverlies had en soms uitviel. Het probleem was een kapotte weerstand van de lagedrukbrandstofpomp.

De Quattroporte heeft frameloze zijruiten. Dat ziet er fraai uit, maar let op de werking van de ruiten. Het systeem dat ze een stuk laat zakken en weer aandrukt, is kwetsbaar. In vergelijking met de concurrentie is de kwaliteit van het interieur niet indrukwekkend. Elektronische storingen komen voor.