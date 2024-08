Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Japanse occasion is betrouwbaar, stoer en vrij betaalbaar

Nee, je wilt geen suffe SUV, maar een auto die eruitziet alsof je er zo mee offroad kunt gaan. Vierwielaandrijving is geen vereiste, want in de praktijk rij je toch gewoon op asfalt. Het is ook gewoon een gezinsauto, dus vier deuren en volop ruimte zijn wel vereist. Denk bijvoorbeeld aan deze Suzuki Vitara-occasion

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Deze week gaan we op zoek naar zo goed als nieuwe, stoere SUV’s die nu al duizenden euro’s goedkoper zijn dan nieuw. Vind je de Suzuki Vitara-occasion niets? Bekijk dan de Dacia Duster van dinsdag of deze Jeep van afgelopen donderdag.

Suzuki Vitara (2018 – 2024)

Jeep is al lang niet meer het enige merk met een lange historie in terreinwagens. Kijk maar eens bij Suzuki! De Vitara kent al een flinke voorgeschiedenis, we hebben net de tweede facelift van deze generatie gehad, die al meeloopt sinds 2015. Uiterlijk is deze van vóór die facelift ook best stoer.

De occasion is lekker ruim en comfortabel, al is de bagageruimte met 375 liter inhoud kleiner dan verwacht. De 1,4 liter ‘Boosterjet’ is een mild-hybrid. Sterk punt: hij weegt maar 1.140 kg en mede daardoor is een verbruik rond 1 op 15 haalbaar. Hij stuurt, schakelt en veert naar behoren. Bij de Suzuki-dealer in Vlaardingen staat deze keurige zwarte ‘Select’ (2019, 83.000 km) voor 19.999 euro.

Aandachtspunten van de Suzuki Vitara-occasion

Het verbaast niet, de kwaliteit van Japanse auto’s in het algemeen kennende. Suzuki is één van de merken waarop de ijzersterke reputatie van auto’s uit het land van de rijzende zon is gebaseerd. Oftewel: normaal gesproken laat een Vitara je niet in de steek. Gewoon goed onderhouden, zelf geen domme dingen doen en tot in lengte van jaren vertrouwen op die fijne en vooral goeie Suzuki!

Welke wordt het?

Simpel is anders! De Dacia is de jongste en ruimste van de drie. De Jeep is beslist de leukste auto. Waar ligt je prioriteit? Als je gewoon een stoere, maar ook steengoede auto wenst, zou ik ondanks kilometerstand en dergelijke toch voor de Suzuki kiezen.