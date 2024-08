Deel dit: Share App Mail Tweet

24-jarige Hessel knapte eigenhandig Peugeot 404 én DAF 55 op

Je vindt auto’s leuk, maar vooral nieuwe. En dan krijg je – al op je 11e – een Peugeot 404… Het duurde even, maar Hessel Le Blanc kreeg het klassiekergevoel toch te pakken en kocht er zelfs een DAF 55 Marathon bij.

De Peugeot 404 is al vanaf nieuw in onze familie. Mijn opa werkte als vertegenwoordiger en mocht in 1974 een nieuwe auto kiezen. Bij de Peugeot-dealer stonden een witte en een blauwe 404. Hij heeft toen samen met mijn oma deze blauwe 404 gekozen. Toen de auto vervangen moest worden, heeft mijn opa hem privé overgenomen. Mijn oma heeft er veel mee gereden. Er zat toen een trekhaak onder, dus de caravan kon er ook achter. Na verloop van tijd is de auto in een garage beland onder een doek. En mijn oma moet het in de jaren daarna wel honderd keer gezegd hebben: ‘Doe die auto weg, hij staat alleen maar in de weg!’ Maar dat mocht niet, hij heeft er lang gestaan.

Hessel kreeg op zijn 11e een Peugeot 404

Toen mijn opa ziek werd, besloot hij de 404 te laten restaureren, hij kon dat zelf niet meer en hij wilde er graag nog een paar keer op uit met de Peugeot. En dat is gelukt. Ik ben toen als 10-jarig jochie ook nog wel een paar keer mee geweest. Toen opa overleed, kreeg ik de auto. Maar ja, ik was 11 jaar, dus dan kun je er niet zoveel mee. En ik had eerlijk gezegd ook niet zoveel met oude auto’s.

Toen ik mijn rijbewijs haalde, was de Peugeot maar een enkele keer buiten geweest, mijn vader reed er af en toe een rondje mee om alles gangbaar te houden. Maar toen ik zelf mocht rijden, stelde mijn vader op een avond voor om samen een rondje te maken. Hij kon me dan laten zien hoe de stuurschakeling werkt. Ik was zelfs toen nog niet direct enthousiast; dat schakelen ging aan het begin niet echt soepel, het viel allemaal wat tegen. Maar we maakten wat meer kilometers, ik raakte er wat aan gewend en op een gegeven moment dacht ik: dit is eigenlijk best wel vet. Je bent écht met autorijden bezig, mensen kijken je zelfs na… Ik was om!

Zelf opgeknapt

Er was jaren niets aan de auto gedaan en ik ben gelijk met een soort mini-restauratie begonnen. De velgen zijn gestraald en gespoten, de motorruimte kreeg een nieuwe laklaag, het interieur is opnieuw bekleed en de doorgezakte stoelen zijn opgevuld en zo zijn er nog heel wat dingen aangepakt die aandacht nodig hadden. Ik vond het zó leuk om te doen, ik vond het jammer dat het klaar was. Ik wilde nóg wel een auto restaureren, maar dan helemaal. Ik woon nog bij mijn ouders, heb werk, maar ook genoeg vrije tijd en besloot het dus niet uit te stellen. Als ik zoiets wilde doen, moest het nu.

DAF 55 Marathon als nieuw project

Ik had nog weinig ervaring, dus zocht ik iets waar hier in de buurt genoeg onderdelen voor te vinden waren, niet iets exotisch. En DAF was één van de eerste merken die bij me opkwam. Na wat googlen om te zien welke modellen er allemaal waren, kwam ik bij de DAF 55 uit. De 66 is iets moderner, de 55 heeft nog de meer klassieke vormgeving van de 70’s. De Coupé is in mijn ogen mooier dan de – ook best mooie – Combi en de sedan, dus die moest het worden.

Hoe dat project Hessel verging, lees je nu in het Autovisie Magazine en zie je in bovenstaande video.