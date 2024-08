Deel dit: Share App Mail Tweet

Zou jij 19 euro per maand betalen voor een BMW-optie die je al hebt?

BMW kreeg bakken kritiek over zich heen toen het een abonnement op stoelverwarming introduceerde, aangezien het merk geld vroeg voor iets waarvoor de hardware al in de auto zit. En datzelfde geldt voor het optionele, adaptieve M-onderstel, waarvoor BMW 19 euro per maand vraagt.

Veel fabrikanten doen het inmiddels, opties aanbieden, die achteraf via het infotainmentsysteem van de auto te bestellen zijn. Bij BMW kun je bijvoorbeeld kiezen voor Apple CarPlay-ondersteuning en updates voor de navigatiekaart. Ze zijn te koop via de online Connected Drive Store.

BMW is gestopt met abonnement op stoelverwarming

Het wordt een beetje dubieus als de hardware voor iets al in de auto zit, zoals verwarmingselementen in de stoelen, die alleen softwarematig nog geactiveerd moeten worden. BMW is inmiddels dan ook gestopt met het aanbieden van een abonnement op stoelverwarming.

Adaptief M-onderstel voor 19 euro per maand

Daarom is het des te opmerkelijker dat BMW net een abonnement op een adaptief sportonderstel heeft geïntroduceerd. Je betaalt er 19 euro per maand voor, of 209 euro per jaar. Voor 449 euro mag je er onbeperkt gebruik van maken.

Maar dat betekent ook dat een BMW zonder adaptief sportonderstel de technische hardware ervoor dus allang aan boord heeft. Je moet alleen nog een paar centen neertellen om het geheel softwarematig te laten activeren.

In de BMW Connected Drive Store staat dan ook dat het adaptieve M-onderstel alleen besteld kan worden als de auto er technisch geschikt voor is. Een abonnement erop nemen, kan dus niet als je een BMW 116i met stalen veren onder je kont hebt.