Koopwijzer: Opel Grandland – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Opel Grandland (X) is een Fransman in Duits confectiepak. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Met de GrandlandX richt Opel zich in 2017 op het segment van de middenklasse-crossovers. Hij heeft een nuchtere Duitse uitstraling en gebruikt Franse techniek. Dat laatste heeft niet alleen voordelen, zoals verderop valt te lezen.

Carrosserie Opel Grandland

De Opel Grandland X, modelcode P1UO, is met zijn lengte van 4,47 meter de grootste SUV-achtige die het merk aanbiedt. Het grootste nieuws is onzichtbaar: de kloeke crossover is samen met PSA ontwikkeld en deelt zijn EMP2-platform met onder meer de Peugeot 3008 II. Ondanks deze ingrijpende verandering is de vormtaal herkenbaar Opel en combineert beeldelementen van de Astra, Insignia en Mokka X. Extra uiterlijke franje is er in de vorm van adaptieve full-led koplampen, privacy-glas, een panoramadak, een verwarmbare voorruit en een elektrische achterklep met voetbediening.

De grondig gefacelifte Grandland van 2021, nu zonder ‘X’, draagt andere bumpers en het Opel Visor-vooraanzicht. Voortaan is adaptieve pixel-led koplamptechniek leverbaar. Eind 2022 verschijnt de sportief aangeklede Grandland GSe met (optie) zwartgelakte motorkap, verwijzend naar de klassieke Grand Sport-modellen.

Interieur Opel Grandland

Ook het interieur heeft een onmiskenbare Opel-signatuur. Rustige vormen en een goede ergonomie gaan samen met harde kunststoffen hier en daar en een verder keurige afwerking. Opvallend is het gebruik van herkenbare PSA-onderdelen die niet helemaal in de Opel-sfeer passen, zoals de bedieningshendel van de automatische transmissie. De bagageruimte is 514-1.652 liter groot. Behalve alle gangbare moderne rijhulpsystemen vermeldt de optielijst AGR-gecertificeerde voorstoelen, leren bekleding, Parkpilot, een 360-gradencamera, Denon-audio, stuurverwarming, stoelverwarming voor- en achterin en een FlexFold-achterbank.

Onderdeel van de facelift van 2021 is het nieuwe digitale Pure Panel-dashboard. Ook is een nachtzichtassistent leverbaar. De Grandland GSe heeft sportstoelen met alcantara bekleding. Check of het infotainmentsysteem en alle rijhulpsystemen naar behoren werken. Storingen zijn vaak met nieuwe software te verhelpen. De plug-in hybrides hebben een kleinere bagageruimte dan de niet-hybrides.

Motor

Onder de motorkap is het Franse techniek wat de klok slaat. Voor verstokte GM-fans is dat even wennen. De Grandland X debuteert met twee omgedoopte PureTech-benzinemotoren, een 1,2- liter driecilinder (130 pk, 230 Nm) en een 1,6-liter viercilinder (180 pk, 250 Nm). Daarnaast zijn er drie dieselmotoren: de 1.6 CDTi (120 pk, 300 Nm), die later plaatsmaakt voor de 1.5 CDTi (130pk, 300 Nm), en de 2.0 CDTi (177pk, 400Nm). In 2019 presenteert Opel de Hybrid4-aandrijflijn. Deze plug-in hybride combineert de 1.6-benzinemotor met twee elektromotoren (samen 300 pk, 520 Nm), een accupakket en de mogelijkheid om volledig elektrisch te rijden.

📆 Tijdlijn 2017 – introductie Opel Grandland X (P1UO), overname Opel door PSA Group 2018 – EAT8 voor 1.2 Turbo en 1.5 CDTi, 1.6 Turbo 2019 – Hybrid4, Hybrid 2021 – facelift, Grandland 2022 – GSe 2024 – 1.2 mild-hybrid, introductie nieuwe Opel Grandland

Later volgt de Hybrid met één elektromotor (systeemvermogen 180pk, 300 Nm). In 2024 verschijnt een nieuwe 1.2 met mild- hybride techniek (130 pk, 230 Nm). Helaas betekent gedeelde techniek soms gedeelde problemen. Net als in Peugeots kan bij Opel de 1.2-benzinemotor last hebben van een afbrokkelende distributieriem, waarbij loslatende rubberdeeltjes ernstige motorschade kunnen veroorzaken.

De nieuwe 1.2 mild-hybride van 2024 heeft dan ook een distributieketting. Bij de dieselmotoren zijn de verstuivers, het roetfilter en de kans op verhoogd olieverbruik aandachtspunten. Bij de 1.5 CDTi verdient de conditie van de distributieketting aandacht.

Transmissie

De Crossland (X) combineert voorwielaandrijving met een handgeschakelde zesversnellingsbak en een zes- of achttraps automaat. De zestraps automaat is geleverd in combinatie met de 1.2 Turbo en de 1.6 CDTi. In 2018 krijgen de 1.2 Turbo en de nieuwe 1.5 CDTi een achttraps automaat. De achttraps automaat is standaard in combinatie met de 1.6 Turbo en de 2.0 CDTi. De hybrides gebruiken een aangepaste variant van deze EAT8-automaat. Zoals de naam aangeeft, heeft de Hybrid4 vierwielaandrijving, waarbij de tweede elektromotor de aandrijving van de achterwielen voor zijn rekening neemt. De 1.2 mild-hybride heeft een zestraps automaat met dubbele koppeling en geïntegreerde elektromotor.

Wielophanging

Op onderstelgebied loopt de Grandland (X) keurig met zijn Franse platformgenoten in de pas. Onafhankelijke McPherson-voorwielophanging gaat samen met een semi-onafhankelijke achterwielophanging. Voor extra grip en tractie op diverse ondergronden is het optionele IntelliGrip leverbaar. Deze Opel-variant van PSA’s Grip Control heeft vijf rijstanden en gebruikt de ESP-elektronica om integrale aandrijving te simuleren.

De Franse genen van de Grandland (X) zorgen voor een comfortabele onderstelafstemming, waarbij de stugge achteras onder sommige omstandigheden wat uit de toon valt. Af fabriek zijn wielmaten van 16 tot en met 19 inch leverbaar. De GSe heeft aangescherpte besturing en een Koni-sportonderstel. Door de veel hogere massa sturen de plug-in hybrides minder strak dan de niet-hybrides.

Welke Opel Grandland moet ik hebben?

Net als bij alle andere PSA-modellen met dezelfde technische basis levert de bestverkochte motor, de 1.2 Turbo, aansprekende prestaties, maar is zijn reputatie niet smetteloos. Goed kijken wat je koopt dus, en zekerheid in de vorm van garantie is een must. Voor wie goed rekent en rekening houdt met veranderende belastingregels, kunnen de stekkerhybrides een interessante keuze zijn. Voor de meeste kopers biedt de 1.6 Turbo het beste van twee werelden.

Bij de diesels is de 2.0 een aanrader. In Nederland heeft zelfs het instapmodel een keurige standaarduitrusting. Met de luxere Elegance of één van de Business Editions zit je altijd goed, en als een sportieve uitstraling zwaarder weegt dan sportieve topprestaties, dan is de GS Line een goede keuze.

Moet de Opel Grandland het worden?

De Opel Grandland (X) is een goed voorbeeld van hedendaagse automobiele fusion cooking. Aan de oppervlakte is het een moderne Opel met een nuchtere vormgeving, keurige uitrusting en prima functionaliteit. Binnen het segment is het een geslaagde middenmoter die, zoals veel concurrenten, genoeg goed doet en weinig echt fout. Aan de andere kant verpakken DS, Citroën en Peugeot dezelfde techniek in een flamboyanter uiterlijk. Occasionkopers die niet aan het merk Opel zitten vastgebakken, kunnen dus ook prima bij deze merken terecht.

Wat kost de Opel Grandland

Op Gaspedaal.nl staan ruim 1.200 exemplaren. De prijzen beginnen bij 12.750 euro voor een 1.2 Turbo Business Executive met handbak (2018, 189.000 km) of 13.950 euro met automaat (2019, 173.000 km). De vanafprijs voor de 1.6 Turbo (Innovation+, 2019, 141.000 km) is 19.950 euro. De 1.6 Turbo Hybrid (2021, 160.000km) is er vanaf 21.750 euro; een 1.6 Turbo Hybrid4 (Ultimate, 2020, 57.000 km) kost 23.950 euro.

Voor het faceliftmodel betaal je minimaal 27.500 euro voor een 1.2 Turbo GS Line (2022, 45.000 km) of 27.950 euro voor een 1.6 Turbo Hybrid GS Line (2022, 21.000 km). Dat loopt op tot 44.000 euro voor een bijna nieuwe 1.6 Turbo Hybrid (2024, 4.900 km). Dieselversies kosten tussen de 11.000 en 21.000 euro.

Pluspunten Opel Grandland

+ Neutrale vormgeving

+ Complete uitrusting

+ Comfortabel onderstel

Minpunten Opel Grandland

– Minder onderscheidend dan PSA-familieleden

– Motorisch niet foutloos (1.2 & 1.5)

– Zwaar (PHEV)