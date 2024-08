Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse barnfind: check deze Nissan 300ZX-occasion

In het Gelderse Zupthen staat een twin-turbo Nissan 300ZX-occasion te koop. Een barnfind, zo stelt de verkoper. De dikke laag stof beaamt dat.

De Nissan 300ZX is een Japanse sportcoupé uit de Z-familie. Hij volgde de 280Z midden jaren tachtig op. In dit geval gaat het om het model uit de nineties, de voorloper van de Nissan 350Z.

Nissan 300ZX met twin-turbo V6 en handbak

In de neus van de 300ZX met modelcode Z32 vind je altijd een 3,0-liter V6. In de snellere uitvoeringen zijn er twee turbo’s opgeschroefd, waarmee het vermogen van de zespitter werd opgekrikt tot bijna 300 pk. Het liefst wil je dat de V6 is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, zoals ook bij deze occasion het geval is.

De stoffige 300ZX is overigens ook een turbomodel, al zijn de turbo’s die er af fabriek op zitten verwisseld voor andere exemplaren. Sterker nog, de motor zelf is niet eens meer origineel. De verkoper stelt dat deze ooit is vervangen en door DTA Motorsport is aangepakt. Verder zijn onder meer de downpipes, het uitlaatsysteem, de intercoolers, injectoren, stabi’s en de koppeling vervangen voor aftermarket exemplaren.

Geen vierwielsturing meer in de occasion

In de advertentietekst lees je ook dat een HICAS-elimination kit van Z1 is gemonteerd. HICAS is het achterwielbesturingssysteem dat je op sommige oudere Nissans vindt. Ook de Nissan Skyline in onze Autovisie Garage is voorzien van dit systeem, maar ook wij zullen binnenkort een delete kit plaatsen. Dit is meestal simpelweg een stang die het stuurhuis vervangt.

Barnfind met ruim 400 pk

Met alle motorische upgrades overstijgt deze Nissan 300ZX de fabrieksspecificaties. Althans, daar gaat ver verkoper vanuit. “De auto is nooit op de rollenbank geweest, maar had destijds theoretisch een vermogen van ruim 400 pk op de achterwielen. Waarschijnlijk zelfs tegen de 500 pk. Je bepaalt dit zelf min of meer door de boostcontroller natuurlijk.”, schrijft hij. Gelukkig helpt een sperdifferentieel dit vermogen op het asfalt te krijgen.

Lamborghini Diablo met Nissan-koplampen Een leuk weetje: Lamborghini leende voor de facelift van zijn Diablo de koplampen van de Nissan 300ZX. Schroef je de koplamunits uit een Diablo, dan vind je her en der zelfs Nissan-logo’s op de lampen.

Klinkt leuk, maar das war einmal. De occasion staat namelijk al jarenlang te verstoffen in een schuur. De apk verliep in februari 2009. In tegenstelling tot de in Europa geleverde Nissan 300ZX-modellen, is dit geen 2+2, maar een échte tweezitter zoals alleen de Japanners en Amerikanen kregen. De auto stamt uit 1990 en heeft sindsdien een kleine 180.000 kilometer gereden.

Gun jij deze barnfind een tweede leven? Dan zul je 19.999 euro uit je zak moeten vissen. Een flinke som geld, aangezien je online ook al handgeschakelde, twin-turbo Nissan 300ZX-occasions vindt voor eenzelfde bedrag of minder, die de afgelopen jaren wél de nodige liefde hebben ontvangen.