Deze superzeldzame, straatlegale Le Mans-racer kun jij kopen!

Althans, als je een goedgevulde portemonnee hebt, want naar verwachting gaat de Schuppan-Porsche 962CR een behoorlijke duit opleveren wanneer hij dit weekend onder de hamer gaat. Van de Le Mans-racer met kenteken zijn er maar zeven.

De Schuppan is een straatlegale versie van de Porsche 962, een Groep C-auto die eind jaren tachtig en begin jaren negentig de 24 uur van Le Mans domineerde. Hij won de race in 1986, 1987 en – als Dauer 962 – in 1994.

Vern Schuppan won Le Mans

De Schuppan-Porsche 962CR is het geesteskind van de Australische coureur Vern Schuppan, die in 1983 de 24 uur van Le Mans won met een Porsche 956. Het model werd ontwikkeld in samenwerking met de Japanese Art Sports Corporation (ASC) en zou in een oplage van vijftig stuks worden gebouwd.

Zeven exemplaren gebouwd

Door de Japanse economische crisis in 1992 ging dat laatste niet door. Er zijn in totaal zeven Schuppans gebouwd: een 962 Le Mans-prototype, twee 962LM-productieauto’s, twee 962CR-prototypes en twee 962CR-productieauto’s.

Deze 962CR is de laatste ooit

Deze 962CR uit 1992 is de laatste Schuppan ooit gebouwd. Hij zou eerst naar ASC gaan, maar die weigerden hem. Vern Schuppan verkocht de auto daarna aan zijn buurman in Engeland, die de 962CR dertig jaar in bezit had. Rijden deed de man kennelijk niet, want er staat maar 146 kilometer op de teller.

Zescilinder Le Mans-motor met 600 pk

De Schuppan wordt aangedreven door de 3,4-liter zescilinder boxermotor van de Le Mans-auto, met ongeveer 600 pk, die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Het chassis en de carrosserie zijn van koolstofvezel. De 962CR heeft nauwelijks luxe aan boord, maar een airco is er wel.

