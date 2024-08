Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gaat de verzekeraar niet leuk vinden: auto knalt op Koenigsegg

“Hallo verzekeraar, ik ben gebotst… op een Koenigsegg Agera R van ruim €3 miljoen.” We zijn heel benieuwd hoe dat belletje moet zijn gegaan.

Veel zouden we er overigens niet van hebben kunnen verstaan, aangezien de crash en dus ook dat telefoontje in China plaatsvond. Waar daar kortgeleden nog een Ferrari Purosangue aan gort gereden werd, is nu een nog veel duurdere Koenigsegg Agera R de pineut. Gelukkig lijkt (anders dan bij die Ferrari) de schade mee te vallen.

Botsing tussen Buick en Koenigsegg Agera R

We gaan er overigens vanuit dat de witte Buick schuld is, maar dat wordt per se niet duidelijk in het onderstaande filmpje dat nu op het internet rondgaat. We zien immers niet hóé deze botsing is gebeurd, enkel dát een Buick en Koenigsegg Agera R iets te intiem zijn geworden. Een tip: laat het geluid lekker uit bij de onderstaande video, aangezien hij besmeurd is met een nutteloos socialmediamuziekje.



Afijn, we zien dus een Agera R en een bij ons Europeanen onbekende Buick die zij-aan-zij staan. Maar wie is schuld? Een hypercar met ruim 1.150 pk is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Crashen met een Koenigsegg is dan ook zeker niet ondenkbaar. Zelfs Top Gears vroegere Stig is ooit met een CCX de bandenstapel in gereden. Toch lijkt het er hier niet op dat iemand de macht over het Zweedse stuur is verloren. Daarvoor is de schade te minimaal.

De tegenpartij zien we daarentegen schuin over een witte lijn op de weg staan. Mogelijk is de Buick-bestuurder de rijbaan opgestuurd, zonder daarbij goed in de spiegels en over zijn schouder te kijken. De Koenigsegg Agera R is slechts 112 centimeter hoog. Je moet dan ook goed kijken om hem te kunnen zien.

Hypercar van ruim 3 miljoen euro

Als de Buick inderdaad schuld is, dan was het een interessant belletje naar de verzekeraar. De reactiesectie onder de video staat dan ook vol met grappen hierover. “Zijn verzekeraar heeft nu zelf een verzekering nodig”, schrijft iemand. Iemand anders zegt te weten hoe het echt zit: “De vrouwelijke bestuurder van de andere auto was schuld. En ze moet omgerekend 571.000 euro aan schadevergoeding betalen.” Het bedrag lijkt wat fors, maar vergeet niet dat een gebruikte Koenigsegg Agera R je inmiddels niet voor minder dan 3 miljoen euro vindt. Of deze stelling klopt, weten we niet.