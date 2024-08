Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare vintage-camper is klaar voor de toekomst

Diesel wordt door steeds meer (lokale) overheden de kop ingedrukt waardoor je met jouw camper sommige stadscentra in de toekomst niet meer in mag. Benzine wordt vooralsnog een stuk minder aan banden gelegd. Maar wat is er aan benzine-campers te koop?

Het merendeel van de campers heeft gewoon nog een dieselmotor. Dat is ook niet vreemd. Met het kwarttarief wegenbelasting en het hoge verbruik van een kampeerwagen is diesel veelal nog interessant.

Diesels in stadscentra

Nieuwe diesels mogen momenteel nog bijna overal in Europa komen. Daarbij zijn er soms uitzonderingen voor campers. Echter, de regels worden steeds verder aangescherpt rondom diesels. Als je op zoek bent naar een camper waar je lang van wil genieten, is het wellicht handig om naar een benzine-kampeerwagen te kijken. Elektrisch is veelal nog geen optie. Het aanbod en de range van dergelijke modellen vallen tegen.

Exact voorspellen wat er de komende 10 jaar gaat gebeuren met de regelgeving, is lastig. Dit komt mede doordat verschillende landen en lokale overheden binnen Europa ander beleid voeren. Toch lijkt een benzinemotor toekomstbestendiger, dan een diesel. In steden zoals Parijs, Madrid en Amsterdam worden de diesels namelijk al aan banden gelegd.

Vintage-camper is eigenlijk nieuw

Een van de leukste benzine-campers die je als occasion kan kopen, is ongetwijfeld deze UAZ Bukhanka. De bus werd tot augustus 2023 geleverd vanuit Rusland waarna de auto’s werden omgebouwd naar Europese regelgeving. Het is een ontwerp uit 1958, dat slechts minimaal is aangepast in de loop der tijd.

De benzinemotor die in de camper ligt, heeft een slagvolume van 2,7 liter en vier cilinders. Hij voldoet aan de Euro 6-norm. De bus is voorzien van 4×4-techniek waardoor je ook buiten de gebaande paden kunt kamperen.

De UAZ Bukhanka is niet geraffineerd

Verwacht niet dat de UAZ Bukhanka een verfijnde camper is zoals de Fiat Ducato of Volkswagen California. Hij is erg eenvoudig en de afwerking is niet op Europees niveau. Dit heeft als voordeel dat de auto eenvoudig te repareren is. Gelukkig maar, want er gaat nog wel eens iets kapot aan een Bukhanka. ‘Unreliable, but indestructable’, wordt vaak over de bus gezegd. Om ze echt onbetrouwbaar te noemen, is wellicht wat overdreven. Let wel, voor je op avontuur gaat, is een roestbehandeling geen overbodige maatregel.

Bukhanka ‘Bukhanka’ betekent in het Russisch ‘broodje’. De naam verwijst naar de vorm van de bus/camper.

De Bukhanka is een leuke camper voor de liefhebber die wat anders wil dan de rest. Hier moet je wel wat comfort voor inleveren. Het grote voordeel van de UAZ Bukhanka is de benzinemotor, waardoor je er nog jaren mee vooruit kan.

De camper-occasion

We vinden een UAZ Bukhanka camper met daktent voor 32.950 euro. De auto komt uit 2019 en heeft 36.460 kilometer gereden.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)